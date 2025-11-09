Tàu container siêu lớn đầu tiên trở lại Kênh đào Suez

Ngày 7/11, tàu container CMA CGM BENJAMIN FRANKLIN (Pháp), với sức chứa gần 178.000 tấn và chiều dài 399m, đã hoàn tất hành trình qua Kênh đào Suez của Ai Cập, trở thành tàu container lớn nhất đi qua tuyến này kể từ khi căng thẳng an ninh tại Biển Đỏ bùng phát 2 năm trước.

Con tàu khởi hành từ Anh, đi qua Eo biển Bab El-Mandeb, hướng đến Malaysia.

Chủ tịch Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez (SCA), ông Ossama Rabie, xác nhận tàu siêu lớn di chuyển an toàn là dấu hiệu các hãng tàu quốc tế đã lấy lại niềm tin, và lưu thông trên tuyến đường thủy quan trọng này đang dần trở lại bình thường, nơi xử lý khoảng 12% thương mại toàn cầu.

Ông Rabie nhấn mạnh đây là thông điệp trấn an đến tất cả hãng tàu về sự ổn định khu vực.

Sự trở lại của các tàu khổng lồ diễn ra sau thời gian kinh tế khó khăn, với doanh thu kênh đào năm 2024 giảm hơn 60%. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, lưu thông đã phục hồi tích cực nhờ an ninh Biển Đỏ được cải thiện và các hoạt động ngoại giao, nổi bật là Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Sharm El-Sheikh.

Từ tháng 7-10/2025, đã có 4.405 tàu đi qua Kênh đào Suez, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước; riêng tháng 10 đạt con số kỷ lục với 229 tàu, mức cao nhất kể từ khi khủng hoảng Biển Đỏ bắt đầu./.

Ai Cập: Không tuyến hàng hải nào có thể thay thế cho kênh đào Suez Theo Cơ quan Quản lý kênh đào Suez, việc các hãng tàu sử dụng các tuyến hàng hải khác để tránh bị tấn công ở Biển Đỏ khiến họ phải trả chi phí cao hơn, hành trình dài hơn và tốn nhiều nhiên liệu hơn.