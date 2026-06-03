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Trung Đông

Emirates cắt giảm gần nửa triệu ghế bay trong tháng Sáu

Hãng hàng không Emirates của UAE đã cắt giảm gần 500.000 ghế trên các chuyến bay vào tháng 6 - giai đoạn có lưu lượng hành khách cao nhất trong năm - do những tác động từ xung đột khu vực.

Hoàng Nhương
Máy bay Boeing 777 của Hãng hàng không Emirates. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Máy bay Boeing 777 của Hãng hàng không Emirates. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông và Bắc Phi, hãng hàng không Emirates của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) đã cắt giảm gần 500.000 ghế trên các chuyến bay trong tháng 6 khi tiếp tục điều chỉnh hoạt động sau những tác động từ xung đột khu vực.

Chuyên trang kinh tế Vùng Vịnh AGBI dẫn dữ liệu của công ty phân tích hàng không Cirium cho biết, lịch khai thác của Emirates trong tháng 6 đã giảm gần 16%, trong khi số chuyến bay quốc tế khởi hành mỗi ngày từ Dubai giảm từ 237 chuyến xuống còn khoảng 200 chuyến, thấp hơn 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, các biện pháp cắt giảm được thực hiện đúng vào thời điểm UAE bước vào mùa du lịch Hè - giai đoạn thường ghi nhận lưu lượng hành khách cao nhất trong năm.

Ông Linus Bauer, nhà sáng lập công ty tư vấn hàng không BAA & Partners, cho rằng việc Emirates cắt giảm công suất phản ánh sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm nhu cầu suy yếu, gián đoạn hoạt động khai thác và điều chỉnh mạng lưới đường bay.

Ngoài ra, việc hãng sử dụng hoàn toàn đội bay thân rộng dẫn đến việc chỉ cần cắt giảm một số chuyến bay cũng làm giảm đáng kể số ghế cung ứng ra thị trường. Một phần việc giảm công suất khai thác cũng liên quan đến chương trình nâng cấp và cải tạo đội máy bay Airbus A380 của hãng.

Cũng theo AGBI, hãng hàng không Qatar Airways của Qatar dự kiến sẽ giảm số chuyến bay trong tháng 6 khoảng 19% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, hãng Etihad Airways của UAE lại tăng khoảng 8% số chuyến bay trong cùng giai đoạn.

Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), thị trường hàng không Trung Đông nói chung vẫn đang chịu tác động đáng kể từ xung đột khu vực. Trong tháng 4 vừa qua, nhu cầu vận tải hành khách của các hãng hàng không Trung Đông giảm 48% so với cùng kỳ năm 2025.

Công suất vận chuyển giảm 38%, trong khi hệ số sử dụng ghế trung bình giảm xuống còn 70%./.

(TTXVN/Vietnam+)
#UAE #cắt giảm ghế bay #Emirates UAE
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