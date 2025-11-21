Việt Nam và UAE tăng cường kết nối hàng không, đơn giản hóa thị thực

Báo The National của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vừa đăng bài viết dẫn đánh giá của các giám đốc điều hành trong ngành du lịch cho rằng việc đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực và tăng cường kết nối đường bay sẽ giúp thúc đẩy hoạt động du lịch giữa UAE và Việt Nam, trong bối cảnh hai nước đang thúc đẩy quan hệ song phương sau khi hoàn tất Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA) vào năm 2024.

Bà Emily Jenkins, Giám đốc bộ phận sản phẩm và giải pháp kỹ thuật số của hãng lữ hành DW Travel tại Dubai (UAE), nhận xét: "CEPA sẽ đơn giản hóa các liên kết du lịch, thương mại và đầu tư giữa UAE và Việt Nam. Hoạt động du lịch chắc chắn sẽ được hưởng lợi từ điều này. Quy trình cấp thị thực đơn giản hơn cho công dân UAE đến Việt Nam sẽ loại bỏ một thách thức quan trọng mà chúng tôi thường gặp phải khi đưa doanh nghiệp đến những điểm đến mới."

Theo CEPA - hiệp định đầu tiên của Việt Nam với một quốc gia Trung Đông, hai nước đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD/năm.

Cũng theo hiệp định này, UAE nhất trí xóa bỏ thuế quan đối với 99% hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, trong khi Việt Nam cam kết xóa bỏ thuế quan đối với 98,5% hàng hóa xuất khẩu của UAE.

Hoạt động du lịch dự kiến sẽ được thúc đẩy nhờ đường bay thẳng mới tới Hà Nội do hãng hàng không Etihad Airways của Abu Dhabi (UAE) khai trương trong tháng này.

Etihad Airways sẽ khai thác 6 chuyến bay mỗi tuần bằng máy bay Boeing 787 Dreamliner.

Chia sẻ với báo The National, ông Captain Majed Al Marzouqi, Giám đốc điều hành Etihad Airways, khẳng định: "Việc khai trương đường bay thẳng tới Hà Nội phản ánh mối quan hệ thương mại đáng kể giữa UAE và Việt Nam. Tuyến bay mới sẽ phục vụ cả doanh nhân và khách du lịch."

Trao đổi thương mại giữa Việt Nam và UAE đã tăng trưởng đáng kể, với UAE là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại Trung Đông. Các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang UAE gồm đồ điện tử, dệt may, giày dép, hải sản và nông sản, trong khi UAE xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ, kim loại và phân bón sang Việt Nam.

Ông Al Marzouqi nhận định Hà Nội là một "cửa ngõ mới" để khám phá đối với người dân UAE cũng như hành khách từ châu Âu bay qua Abu Dhabi. Đổi lại, du khách từ Hà Nội cũng có thể kết nối với phần còn lại của thế giới thông qua Abu Dhabi, tận dụng chương trình quá cảnh miễn phí 2 đêm tại thủ đô Abu Dhabi của UAE.

Trong khi đó, bà Meerah Ketait, người đứng đầu bộ phận bán lẻ và giải trí của hãng lữ hành Dnata Travel hàng đầu của UAE, cho rằng Việt Nam đang trở thành điểm đến phổ biến đối với du khách UAE nhờ các tuyến bay được cải thiện và sự quan tâm ngày càng lớn đối với văn hóa, thiên nhiên cũng như trải nghiệm bãi biển ở Việt Nam.

Bà Ketait nói thêm: "Tại Dnata Travel, chúng tôi chứng kiến lượng đặt vé máy bay trong năm 2025 tăng 110% so với năm 2024. Với các tuyến bay mới của hãng Emirates và Etihad mở ra cơ hội tiếp cận Đà Nẵng và Hà Nội, việc khám phá những điều tuyệt vời ở Việt Nam đang trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết đối với du khách."

Bà Jenkins cho hay du khách UAE đang tìm kiếm những điểm đến mới mẻ và độc đáo ở châu Á. Bên cạnh những điểm đến truyền thống như Thái Lan hay Bali (Indonesia) thì Việt Nam mang đến "sự kết hợp hoàn hảo giữa văn hóa, thiên nhiên và giá trị."

Bà giải thích: "Chúng tôi nhận thấy sự quan tâm cũng như lượng đặt vé đến Việt Nam của du khách UAE ngày càng tăng, đặc biệt tới các điểm đến như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Các hãng hàng không đã bắt đầu đáp ứng nhu cầu với nhiều chuyến bay hơn và giá vé cạnh tranh hơn."

Bà cho rằng việc hợp tác tiếp thị giữa các hãng hàng không quốc gia, các hãng du lịch cũng như chủ khách sạn sẽ giúp định vị Việt Nam là điểm đến mới nổi hàng đầu cho khách du lịch vùng Vịnh.

Theo bà Jenkins, các công ty du lịch UAE cần hợp tác với các hãng hàng không, khách sạn và các công ty quản lý điểm đến uy tín tại Việt Nam để xây dựng các chương trình du lịch phù hợp.

Về phía Việt Nam, bà lưu ý việc củng cố chứng nhận Halal, đào tạo ngôn ngữ cho hướng dẫn viên và nâng cao nhận thức về cơ sở hạ tầng thân thiện với người Hồi giáo sẽ tạo ra sự khác biệt lớn trong việc thu hút du khách từ vùng Vịnh./.

