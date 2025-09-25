Việt Nam-UAE tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Trung tâm tài chính

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Dubai, tiếp theo các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), trong hai ngày 24-25/9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính UAE Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, tiếp Bộ trưởng Các vấn đề Nội các Mohammed Bin Abdullah Al Gergawi và Bộ trưởng Trí tuệ nhân tạo Omar Bin Sultan Al Olama, làm việc với Thống đốc Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC) Essa Kazim và lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp của UAE.

Trong cuộc gặp với Phó Thủ tướng Al Maktoum, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cảm ơn Phó Thủ tướng Al Maktoum và các lãnh đạo UAE về sự tiếp đón nồng hậu, trọng thị dành cho đoàn; bày tỏ ngưỡng mộ trước những thành tựu phát triển của UAE nói chung và Dubai nói riêng, đặc biệt về phát triển thị trường tài chính với hai trung tâm tài chính lớn hàng đầu khu vực và thế giới là Thị trường Toàn cầu Abu Dhabi (ADGM) và Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC).

Phó Thủ tướng Al Maktoum hoan nghênh chuyến thăm của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam và khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC).

Hai Phó Thủ tướng đã trao đổi về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước; hoan nghênh những bước phát triển tích cực trong năm đầu tiên sau khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện; khẳng định quyết tâm tạo đột phá cho quan hệ song phương trong giai đoạn tới trên tất cả các lĩnh vực.

Hai bên thống nhất cần tiếp tục phối hợp triển khai mạnh mẽ các cam kết giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước trong chuyến thăm chính thức UAE của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính hồi tháng 10/2024.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã chuyển lời mời của các Lãnh đạo cấp cao Việt Nam mời Tổng thống, Thủ tướng UAE sớm thăm Việt Nam. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cũng trân trọng mời Phó Thủ tướng UAE Al Maktoum thu xếp thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tiếp ông Mohamed Hassan Al Suwaidi, Bộ trưởng Bộ Đầu tư UAE kiêm Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư ADQ. (Ảnh: TTXVN phát)

Phó Thủ tướng UAE khẳng định sẽ thúc đẩy để nhanh chóng hoàn tất các thủ tục phê duyệt để Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (CEPA) giữa Việt Nam và UAE, qua đó tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ trao đổi thương mại và đạt mục tiêu nâng kim ngạch song phương lên 20 tỷ USD trong thời gian sớm nhất.

Phía UAE chia sẻ hiện hãng hàng không Emirates đang triển khai 25 chuyến bay mỗi tuần tới Việt Nam, bày tỏ mong muốn Việt Nam có chính sách thị thực thuận lợi hơn cho công dân, doanh nhân và nhà đầu tư UAE tới tìm hiểu thị trường Việt Nam.

Hai bên nhất trí triển khai hiệu quả các Bản ghi nhớ hợp tác vừa được k‎ý kết giữa ADGM và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ sinh thái đồng bộ trong thu hút vốn quốc tế, công cụ pháp lý, hỗ trợ đào tạo nhân sự cho Việt Nam… để nâng cao dịch vụ tài chính tại IFC.

Việt Nam hoan nghênh và cam kết tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, định chế tài chính UAE đầu tư vào Việt Nam.

Hai Phó Thủ tướng hoan nghênh các doanh nghiệp hai nước đang bước đầu tìm hiểu cơ hội đầu tư lẫn nhau. Hai bên nhất trí tích cực phối hợp để tổ chức thành công Hội nghị Đầu tư UAE-Việt Nam tại Việt Nam vào đầu năm 2026.

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Các vấn đề nội các UAE Al Gergawi, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình mong muốn lắng nghe các khuyến nghị từ Bộ trưởng về cách thức đổi mới và những yếu tố then chốt để Việt Nam triển khai thành công Trung tâm Tài chính quốc tế.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chứng kiến lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Tài chính Toàn cầu Abu Dhabi và UBND TP. Đà Nẵng. (Ảnh: Nguyễn Trường/TTXVN)

Chia sẻ về kinh nghiệm hình thành DIFC, Bộ trưởng Al Gergawi cho biết sự thành công đến từ việc tạo ra lợi thế khác biệt, thiết lập cơ quan điều hành độc lập, xây dựng khung pháp lý đặc thù và thu hút định chế tài chính hàng đầu thế giới.

Ông Al Gergawi nói thêm yếu tố quan trọng hàng đầu là bảo đảm an toàn, minh bạch, cùng với khả năng phản ứng chính sách nhanh chóng để thích ứng với thế giới nhiều biến động.

Bộ trưởng Al Gergawi cho rằng Việt Nam cần xác định rõ phân khúc phát triển, đối thủ cạnh tranh, cũng như vị trí của mình trên "bàn cờ tài chính toàn cầu."

Ông Al Gergawi nhấn mạnh việc mời được các định chế tài chính hàng đầu thế giới tham gia ngay từ giai đoạn đầu sẽ có ý nghĩa quyết định. Ông khẳng định yếu tố tốc độ là chìa khóa thành công của UAE, bởi trong thế giới biến đổi nhanh chóng, chính sách và cơ chế cũng phải linh hoạt và kịp thời.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình khẳng định Việt Nam rất coi trọng việc học hỏi kinh nghiệm từ UAE trong cải cách thể chế và phát triển IFC.

Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi chính sách, chia sẻ kinh nghiệm quản trị và tăng cường kết nối giữa các trung tâm tài chính của hai nước, góp phần đưa Việt Nam và UAE trở thành cầu nối tài chính giữa Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và toàn cầu.

Trong cuộc làm việc với Bộ trưởng Bộ Trí tuệ nhân tạo Al Olama, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết Việt Nam sẵn sàng học hỏi kinh nghiệm từ UAE trong việc xây dựng điều kiện làm việc hấp dẫn giới tài chính và công nghệ tinh hoa, khẳng định thế hệ trẻ Việt Nam là lực lượng nòng cốt, giàu khát vọng, có khả năng tiếp cận công nghệ mới để thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Bộ trưởng Al Olama đánh giá cao định hướng phát triển kinh tế số, chuyển đổi số và xây dựng IFC của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chứng kiến lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Tài chính Toàn cầu Abu Dhabi và UBND TP. Hồ Chí Minh. (Ảnh: Nguyễn Trường/TTXVN)

Ông Al Olama chia sẻ các trung tâm tài chính hiện đại không chỉ là nơi giao dịch vốn mà ngày càng trở thành trung tâm công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), thu hút tầng lớp tinh hoa toàn cầu từ doanh nghiệp, nhà khoa học, kỹ sư đến chuyên gia quản trị.

Ông Al Olama cho rằng nếu Việt Nam đi đúng hướng, IFC của Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành điểm đến mới đầy tiềm năng.

Trong khuôn khổ các hoạt động tại UAE, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cũng đã làm việc với ông Essa Kazim, Thống đốc DIFC; ông Ali Al Amine, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn G42; cũng như lãnh đạo của Bybit, Binance và Emaar là các tập đoàn, công ty hàng đầu trong các lĩnh vực tài sản số và bất động sản.

Tại các cuộc gặp, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết một trong những mục tiêu trọng tâm của đoàn công tác lần này là nghiên cứu phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế, đồng thời đề nghị G42 hỗ trợ xây dựng nền tảng số để phục vụ vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam trong tương lai.

Đại diện G42 bày tỏ mong muốn tiếp tục trao đổi, làm việc chi tiết với các bộ, ngành liên quan của Việt Nam về dự án IFC.

Lãnh đạo DIFC chia sẻ kinh nghiệm về mô hình quản trị, xây dựng và vận hành IFC, đồng thời khuyến nghị để IFC thành công cần đặc biệt chú trọng hai yếu tố then chốt, bao gồm hạ tầng mềm với hệ thống pháp luật phù hợp chuẩn mực và thông lệ quốc tế, tạo sự tin cậy cho nhà đầu tư; và cơ quan tư pháp độc lập đảm bảo tính minh bạch, ổn định.

Ngoài ra, IFFC cần có hệ sinh thái dịch vụ thương mại, hỗ trợ đi kèm, cùng với khả năng ban hành các quy định riêng để phù hợp với thực tiễn vận hành.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao những kinh nghiệm quý báu của DIFC và đề nghị DIFC tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn để Việt Nam có thể triển khai hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển công nghệ blockchain và tài sản số giữa Binance và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng./.

