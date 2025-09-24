Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình tiếp Bộ trưởng Bộ Đầu tư UAE và Chủ tịch ADGM

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ngày 23/9 đã tiếp ông Mohamed Hassan Al Suwaidi, Bộ trưởng Bộ Đầu tư UAE kiêm Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư ADQ; và làm việc với Chủ tịch Trung tâm Tài chính Toàn cầu Abu Dhabi (ADGM), ông Ahmed Jasim Al Zaabi.



Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Abu Dhabi, tại cuộc tiếp Bộ trưởng Bộ Đầu tư UAE Al Suwaidi ở Abu Dhabi, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao vai trò và những thành tựu mà Bộ Đầu tư UAE đạt được chỉ sau hai năm thành lập, góp phần đưa UAE trở thành điểm đến đầu tư hàng đầu trong khu vực. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khẳng định Việt Nam đặc biệt coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với UAE - đối tác toàn diện duy nhất của Việt Nam tại Trung Đông.



Bộ trưởng Bộ Đầu tư UAE Al Suwaidi bày tỏ mong muốn hai nước sớm thúc đẩy ký kết Hiệp định Bảo hộ đầu tư UAE - Việt Nam nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước. Hai bên thống nhất sớm lựa chọn thời gian tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Việt Nam, qua đó công bố các kết quả hợp tác đầu tư cụ thể giữa hai nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tiếp ông Mohamed Hassan Al Suwaidi, Bộ trưởng Bộ Đầu tư UAE kiêm Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư ADQ. (Ảnh: TTXVN phát)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Bộ trưởng Bộ Đầu tư UAE Al Suwaidi cũng nhất trí thành lập Hội đồng Kinh doanh Việt Nam-UAE, tạo kênh kết nối trực tiếp và hiệu quả giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Hai bên khẳng định quyết tâm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng xanh, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững và xu thế toàn cầu. Đặc biệt, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị Bộ Đầu tư UAE hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC).



Về phần mình, Bộ trưởng Bộ Đầu tư UAE hoàn toàn nhất trí và khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cũng như phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy sáng kiến quan trọng này. Cuộc gặp thể hiện quyết tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - UAE, mở ra cơ hội hợp tác thực chất, hiệu quả trong thời gian tới.



Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã có cuộc làm việc với Chủ tịch Trung tâm Tài chính Toàn cầu Abu Dhabi (ADGM) Ahmed Jasim Al Zaabi. Ông Al Zaabi giới thiệu ADGM là một trong những trung tâm tài chính hấp dẫn hàng đầu thế giới, hoạt động theo mô hình luật Common Law Anh. Trên thế giới hiện chỉ có ba nơi áp dụng trực tiếp Common Law trong quản trị IFC là Singapore, Hong Kong (Trung Quốc) và ADGM.



Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chúc mừng ADGM về những thành tựu nổi bật dù mới được thành lập từ năm 2015, đồng thời nêu câu hỏi về những yếu tố dẫn đến thành công và khuyến nghị cho Việt Nam trong quá trình xây dựng IFC.



Chủ tịch ADGM Al Zaabi chia sẻ ba yếu tố then chốt cho thành công của một IFC, bao gồm tính độc lập về pháp luật; chính sách đáng tin cậy, ổn định; và thủ tục nhanh chóng, hỗ trợ tích cực cho nhà đầu tư.

Ông Al Zaabi nhấn mạnh Việt Nam cần có chính sách thu hút các đối tác và nhà đầu tư lớn, tạo sự khác biệt so với các IFC khác, khảo sát nhu cầu thực tiễn của nhà đầu tư, và phổ biến rộng rãi IFC Việt Nam ra cộng đồng quốc tế thông qua hợp tác song phương và đa phương. IFC Việt Nam cũng cần quan tâm đặc biệt đến phát triển nguồn nhân lực trong và ngoài trung tâm.



Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá cao những chia sẻ hữu ích và đề nghị ADGM chia sẻ thêm về giá trị riêng biệt và các ưu đãi vượt trội so với những IFC khác.

Chủ tịch ADGM cho biết UAE có vị trí địa lý chiến lược, phát triển hai IFC để tạo nền tảng tài chính vững chắc, và giá trị cốt lõi của IFC là niềm tin. Các nhóm ưu đãi chính của ADGM tập trung vào thu hút nhân tài, hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các quỹ quốc tế.



Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh Việt Nam có nhu cầu lớn trong các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng, kinh tế số, chuyển đổi xanh, và mong muốn ADGM giới thiệu, kêu gọi các nhà đầu tư quốc tế đến với Việt Nam và IFC Việt Nam. Hai bên nhất trí phối hợp tổ chức một sự kiện xúc tiến đầu tư tại UAE vào đầu năm 2026.



Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết thêm Việt Nam và UAE đang đẩy mạnh kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp của hai nước. Chính phủ Việt Nam đang hoàn thiện khung pháp lý cho IFC, với định hướng hoạt động độc lập với các cơ quan nhà nước, và mong muốn tăng cường hợp tác toàn diện với ADGM trong thời gian tới. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã chứng kiến lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa ADGM với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc phát triển IFC.



Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã tới thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại UAE.

Theo lịch trình chuyến công tác tại UAE, trong hai ngày 24-25/9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự kiến sẽ tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính UAE Maktoum Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Chủ tịch Trung tâm tài chính quốc tế Dubai (DIFC); gặp Bộ trưởng Bộ Các vấn về Nội các Mohammed Bin Abdullah Al Gergawi, làm việc với lãnh đạo một số tập đoàn và công ty UAE./.



Việt Nam-UAE hợp tác chiến lược trong chuyển đổi xanh, an ninh lương thực Mối quan hệ giữa Việt Nam và UAE đang bước vào giai đoạn chuyển mình rõ nét, từ đối tác kinh tế truyền thống sang đối tác chiến lược trong chuyển đổi xanh và an ninh lương thực.