Thúc đẩy hợp tác thương mại với UAE, mở rộng sang thị trường Trung Đông

Chiều 18/9, tại Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức Hội thảo Thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư tại thị trường UAE-Trung Đông nhằm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và cơ hội hợp tác đầu tư-thương mại, đồng thời thiết lập thêm nhiều mối quan hệ đối tác bền vững, thiết thực giữa doanh nghiệp Việt Nam và UAE.

Phát biểu tại Hội thảo, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Xúc tiến Thương mại và Đầu tư, Cục Xúc tiến thương mại, cho biết thị trường UAE và khu vực Trung Đông là một trong những đối tác chiến lược của Việt Nam tại khu vục Tây Á. Đặc biệt, UAE hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại Trung Đông, đồng thời cũng là cửa ngõ quan trọng để hàng hóa Việt Nam tiếp cận sâu rộng hơn các quốc gia trong khu vực với dân số gần 500 triệu người và sức mua ngày càng gia tăng.

Trong bối cảnh thương mại thế giới có nhiều biến động, nhu cầu hợp tác kinh doanh-đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước càng trở nên cấp thiết và có nhiều dư địa để phát triển. Các lĩnh vực như nông sản-thực phẩm chế biến, thủy sản, dệt may, da giày, đồ gỗ, vật liệu xây dựng, sản phẩm công nghệ và dịch vụ logistics đều là những ngành hàng tiềm năng.

Đáng lưu ý, Dubai - trung tâm giao thương hàng đầu khu vực Trung Đông - không chỉ là điểm đến tiêu thụ hàng hóa lớn, mà còn đóng vai trò là “cầu nối” giúp doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường sang châu Phi, Nam Á và châu Âu. Vì vậy, việc tăng cường sự hiện diện của doanh nghiệp Việt Nam tại Dubai sẽ mang ý nghĩa chiến lược trong việc ổn định chuỗi cung ứng và năng lực cạnh tranh.

Chia sẻ tại Hội thảo, ông Elisa Alhammadi, Phó Đại sứ UAE tại Việt Nam, cho biết trong bối cảnh UAE và Việt Nam tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng, việc bổ trợ lẫn nhau là con đường tất yếu.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng ngân sách quốc nội (GDP) của Việt Nam tăng 7,5%, kim ngạch thương mại đạt 432 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, tổng kim ngạch ngoại thương của UAE đạt 1.400 tỷ USD trong năm 2024, với hệ thống logistics toàn cầu hiện đại tiếp tục được mở rộng và củng cố, kết nối châu Á, châu Âu, châu Phi và xa hơn nữa.

Ông Elisa Alhammadi bày tỏ vui mừng khi kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam-UAE đã tăng 50% từ năm 2023 đến năm 2024, đạt mức 12 tỷ USD theo số liệu thống kê của UAE và dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng cao hơn nữa khi Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA) chính thức có hiệu lực (hy vọng trong năm 2025).

“Chúng tôi kỳ vọng sẽ chứng kiến sự hợp tác ngày càng rộng mở và gắn kết hơn nữa giữa các doanh nghiệp hai nước, đồng thời tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy thương mại, đầu tư, tăng trưởng xanh, chuỗi cung ứng linh hoạt và các mục tiêu phát triển bền vững vì sự thịnh vượng lâu dài cho các thế hệ tương lai,” ông Elisa Alhammadi nhấn mạnh.

Từ UAE, ông Trương Xuân Trung, Tham tán thương mại, Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam nhấn mạnh chính sách thu hút đầu tư, thương mại tại quốc gia Trung Đông rất thuận lợi, hầu như không có chính sách bảo hộ và rất ít rào cản thương mại. Tuy nhiên để thâm nhập vào thị trường này, doanh nghiệp lưu ý các sản phẩm cần có chứng nhận Halal, sản phẩm nhập khẩu phải tuân thủ các tiêu chuẩn của ESMA.

Tại hội thảo, các đại biểu ngoài việc tập trung giới thiệu tiềm năng hợp tác và quan hệ chiến lược Việt Nam-UAE còn chia sẻ thêm về nhu cầu hợp tác kinh doanh và đầu tư; môi trường đầu tư, chính sách thương mại, ưu đãi thuế quan và hỗ trợ doanh nghiệp tại UAE. Cùng đó là cơ hội kinh doanh tại Dubai - trung tâm giao thương khu vực Trung Đông; chiến lược thâm nhập thị trường từ góc nhìn doanh nghiệp Việt; mô hình hợp tác và các giải pháp hỗ trợ.

Bên lề hội thảo, các bàn trưng bày, giới thiệu sản phẩm của cơ quan, doanh nghiệp cũng sẽ được tổ chức, góp phần tạo thêm cơ hội kết nối trực tiếp./.

