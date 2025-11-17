Emirates đặt hàng lô máy bay Boeing 777X trị giá 38 tỷ USD

Ngày 17/11, hãng hàng không Emirates của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã đặt hàng 65 máy bay Boeing 777X trong một thỏa thuận trị giá 38 tỷ USD ngay trong ngày đầu tiên của Triển lãm Hàng không Dubai 2025.

Phát biểu họp báo, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Emirates, ông Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum cho rằng đây là cam kết dài hạn hỗ trợ hàng trăm nghìn việc làm trong lĩnh vực sản xuất có giá trị cao.

Emirates, vốn là khách hàng lớn nhất đối với dòng máy bay Boeing 777, hiện đã đặt 270 máy bay Boeing 777X, 10 máy bay chở hàng Boeing 777 và 35 máy bay Boeing 787.

Emirates, thuộc sở hữu của chính quyền Dubai, là hãng hàng không có lợi nhuận cao nhất thế giới với 2,9 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm nay.

Với việc đã đặt 315 máy bay Boeing thân rộng, Emirates trước đó đã thể hiện thất vọng vì liên tục bị chậm giao máy bay 777X.

Cho rằng một số người có thể hoài nghi về số lượng lớn đơn đặt hàng máy bay tồn đọng của Emirates, ông Sheikh Ahmed khẳng định mọi máy bay được đặt hàng đều đã được cân nhắc kỹ lưỡng trong kế hoạch tăng trưởng của hãng hàng không này.

Dự kiến, việc bàn giao máy bay bị trì hoãn nhiều lần sẽ được thực hiện từ đầu quý 2/2027, trong đó cũng bao gồm 130 động cơ GE9X từ hãng General Electric./.

