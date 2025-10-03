Boeing tiếp tục hoãn bàn giao dòng máy bay 777X tới năm 2027

Theo Bloomberg News, hãng sản xuất máy bay Boeing của Mỹ sẽ hoãn bàn giao dòng máy bay thân rộng mới 777X tới đầu năm 2027, thay vì năm 2026 như kế hoạch trước đó.

Hãng hàng không Đức Deutsche Lufthansa AG, khách hàng đầu tiên khai thác mẫu 777X, đã điều chỉnh kế hoạch, chưa đưa 777X vào đội bay trước năm 2027.

Một số nhà phân tích Phố Wall dự báo chi phí liên quan đến chậm trễ, dao động từ 1-4 tỷ USD sẽ được đưa vào báo cáo lợi nhuận quý 3 mà Boeing sắp công bố.

Trước đó, Giám đốc điều hành Boeing Kelly Ortberg thừa nhận công ty đang chậm tiến độ trong quá trình chứng nhận mẫu 777X, với khối lượng công việc lớn cần xử lý, song khẳng định không phát sinh thêm vấn đề kỹ thuật mới.



Ban đầu, Boeing dự kiến bàn giao chiếc 777X đầu tiên vào năm 2020, song liên tục lùi mốc, với kế hoạch gần nhất là 2026. Chương trình này đã khiến hãng phải gánh hơn 10 tỷ USD chi phí bổ sung.

Với những điều chỉnh mới, RBC Capital Markets dự báo phải đến nửa cuối năm 2027, việc bàn giao các máy bay này mới có thể bắt đầu./.

