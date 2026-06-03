Kế hoạch tái cơ cấu của Samsung tại Mỹ ảnh hưởng đến khoảng 1.000 lao động

Samsung Electronics xác nhận sẽ chuyển trụ sở chính tại Mỹ từ thành phố Englewood Cliffs, bang New Jersey, đến cơ sở hiện có của hãng tại thành phố Plano, bang Texas, trong một động thái tái cơ cấu hoạt động nhằm phục vụ chiến lược tăng trưởng dài hạn.

Theo kế hoạch, việc di dời sẽ được hoàn tất vào cuối năm 2026. Quyết định này có thể ảnh hưởng đến khoảng 1.000 nhân viên đang làm việc tại New Jersey, khi nhiều người sẽ phải lựa chọn giữa việc chuyển đến Texas hoặc đối mặt với nguy cơ mất việc làm.

Động thái trên đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý khi chưa đầy một năm trước Samsung vừa khánh thành trụ sở mới tại Quận Bergen, bang New Jersey. Việc chuyển địa điểm cũng chấm dứt hơn ba thập niên hiện diện của tập đoàn công nghệ Hàn Quốc tại khu vực này.

Samsung bắt đầu hoạt động tại Bergen County từ những năm 1980, đặt trụ sở tại Ridgefield Park từ đầu thập niên 1990 trước khi chuyển sang cơ sở mới tại Englewood Cliffs vào năm 2025. Trong lễ khánh thành diễn ra tháng 9 năm ngoái, tòa nhà rộng khoảng 30.000 m2 được giới thiệu là nơi làm việc của khoảng 1.200 nhân viên.

Trong thông báo chính thức, Samsung Electronics America cho biết việc chuyển trụ sở đến Texas là một phần trong kế hoạch tái cấu trúc nhằm tăng cường hiệu quả điều hành, đưa các nhóm làm việc đến gần nhau hơn và nâng cao khả năng phối hợp giữa các đơn vị kinh doanh.

Theo công ty, Texas là nơi Samsung đã có hơn 30 năm hoạt động và đang sở hữu nhiều cơ sở quan trọng, bao gồm các văn phòng tại Plano cùng các khoản đầu tư lớn trong lĩnh vực bán dẫn ở khu vực Austin.

Samsung cho biết sẽ điều chỉnh một số bộ phận để phù hợp với các ưu tiên kinh doanh mới, đồng thời cam kết hỗ trợ những nhân viên bị ảnh hưởng trong quá trình chuyển đổi. Tuy nhiên, hãng chưa công bố kế hoạch cắt giảm nhân sự cụ thể cũng như chưa xác nhận tương lai của cơ sở tại New Jersey sau khi việc di dời hoàn tất.

Quyết định của Samsung tiếp tục làm gia tăng tranh luận về môi trường kinh doanh tại New Jersey. Hiệp hội Doanh nghiệp và Công nghiệp New Jersey cho rằng việc một tập đoàn lớn chuyển trụ sở phản ánh những thách thức liên quan đến chi phí hoạt động, thủ tục hành chính và các quy định quản lý tại bang này.

Trong khi đó, việc Samsung chuyển đến Plano tiếp tục củng cố vị thế của Bắc Texas như một trung tâm doanh nghiệp đang phát triển nhanh tại Mỹ. Trước đó, một số tập đoàn lớn, trong đó có Yum Brands và AT&T, cũng đã công bố kế hoạch mở rộng hoặc chuyển các hoạt động quản lý quan trọng đến khu vực này.

Samsung khẳng định việc đặt trụ sở tại Texas sẽ giúp công ty gần hơn với các đối tác, khách hàng và các hoạt động sản xuất hiện có, đồng thời tạo nền tảng cho đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng trưởng bền vững trong tương lai./.

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