Pháp, Bỉ triệt phá đường dây tiêu thụ tài sản trộm cắp quy mô lớn xuyên quốc gia

Trong chiến dịch phối hợp quy mô lớn, cơ quan tư pháp Pháp và Bỉ vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển, tiêu thụ số lượng lớn vàng, kim cương, đồng hồ và trang sức có nguồn gốc từ các vụ trộm cắp, móc túi xảy ra trên lãnh thổ Pháp.

Đường dây này hoạt động tinh vi với tuyến vận chuyển từ Paris, quá cảnh qua Charleroi trước khi tập kết tại Antwerp, trung tâm giao dịch kim cương nổi tiếng của Bỉ.



Phóng viên TTXVN tại Brussels dẫn thông tin từ các cơ quan chức năng cho biết từ tháng 9/2025-5/2026, phía tư pháp Pháp đã đề nghị các cơ quan thẩm quyền Bỉ phối hợp điều tra nhằm truy xét hai băng nhóm chuyên thực hiện các vụ trộm cắp và móc túi tại Pháp.

Kết quả điều tra cho thấy trong 8 tháng, các đối tượng đã thực hiện tổng cộng 135 chuyến vận chuyển hàng hóa bất hợp pháp từ Paris sang Bỉ, tương đương trung bình khoảng 2 chuyến mỗi tuần.



Để qua mặt lực lượng chức năng, các nghi phạm sử dụng những phương tiện được cải tạo với các khoang chứa bí mật nhằm vận chuyển trang sức, đồng hồ cao cấp, kim cương và vàng. Toàn bộ số hàng hóa này sau đó được đưa đến các đầu mối tiêu thụ tại Bỉ.



Trong hai ngày 27 và 28/5, lực lượng chức năng Pháp và Bỉ đã đồng loạt tiến hành chiến dịch khám xét tại nhiều địa điểm ở Paris, Charleroi và Antwerp, bao gồm nhà riêng của các nghi phạm và các tiệm kim hoàn bị nghi có liên quan đến đường dây.



Chiến dịch đã thu giữ lượng lớn tang vật gồm vàng thỏi, kim cương, trang sức, đồng hồ xa xỉ cùng các thiết bị chuyên dụng dùng để nấu chảy kim loại quý. Tổng cộng 19 đối tượng đã bị bắt giữ, trong đó có 9 người tại Pháp và 10 người tại Bỉ.



Phát biểu với báo giới, Chánh công tố Paris Laure Beccau cho biết trên các phương tiện bị chặn bắt, cảnh sát đã phát hiện hơn 2 kg trang sức và đá quý các loại cùng 54.000 euro (62.700 USD) tiền mặt.

Bên cạnh đó, các cuộc khám xét tại nhà riêng và 5 tiệm kim hoàn có liên quan ở Bỉ đã giúp lực lượng điều tra thu giữ thêm 6 kg vàng thỏi, trị giá khoảng 700.000 euro, cùng nhiều trang sức rời, 65.000 euro tiền mặt và hàng chục chiếc đồng hồ xa xỉ.



Theo kết quả điều tra, mục tiêu trọng tâm của chiến dịch tại Antwerp là các cơ sở kim hoàn nằm trong khu vực được mệnh danh là “phố kim cương,” nơi bị nghi đóng vai trò tiêu thụ và hợp thức hóa số tài sản có nguồn gốc bất hợp pháp.

Trong mạng lưới này, Charleroi được xác định chủ yếu là điểm trung chuyển trước khi hàng hóa được đưa đến các đầu mối tiêu thụ cuối cùng.



Các nhà điều tra Pháp nhận định đường dây do hai anh em mang quốc tịch Serbia cùng các thành viên trong gia đình điều hành. Dù không đăng ký bất kỳ hoạt động kinh doanh nào, nhóm đối tượng này vẫn sở hữu khối tài sản rất lớn.

Quá trình điều tra còn phát hiện các nghi phạm đang xúc tiến kế hoạch đầu tư bất động sản tại Dubai và sở hữu nhiều tài khoản tiền điện tử với tổng giá trị ước tính lên tới hàng triệu euro.



Giới chức Bỉ và Pháp đánh giá đây là một trong những chuyên án lớn nhất trong thời gian gần đây nhằm vào các mạng lưới tiêu thụ tài sản trộm cắp xuyên biên giới.

Vụ việc tiếp tục được mở rộng điều tra nhằm làm rõ toàn bộ đường dây, truy tìm các đối tượng liên quan, cũng như nguồn gốc và đích đến của khối tài sản bất hợp pháp đã được vận chuyển qua nhiều quốc gia châu Âu./.

Chi nhánh ngân hàng Mỹ tại Pháp bị đe dọa an ninh Chi nhánh Goldman Sachs bị đe dọa tấn công bằng chất nổ; ngân hàng này chưa đưa ra thông báo về vụ việc, trong khi Văn phòng Công tố Paris cho biết chưa phát hiện dấu hiệu khả nghi ở hiện trường.

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