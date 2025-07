Lâm Đồng: Khởi tố đối tượng trộm cắp thiết bị trạm phát sóng viễn thông

Công an xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Đinh Hòa Hợp (41 tuổi, thường trú tại xã Thạnh An, thành phố Cần Thơ) để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản (theo quy định tại Điều 173, Bộ luật Hình sự).

Đây là đối tượng đã gây ra nhiều vụ trộm cắp trang thiết bị các trạm phát sóng viễn thông tại một số địa phương của tỉnh Lâm Đồng, gây ảnh hưởng tới hoạt động của các trạm và hàng nghìn người sử dụng dịch vụ.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 20 phút ngày 11/7, anh H.Q.H, trú tại phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng, chuyên viên Văn phòng Mobifone phường Bắc Gia Nghĩa đến Công an xã Nhân Cơ trình báo việc 1 đối tượng lạ mặt đi vào Trạm thu phát sóng Mobifone tại thôn 11, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng.

Theo anh H.Q.H, đối tượng trên đã trộm cắp các linh kiện điện tử của Trạm phát sóng với tổng giá trị tài sản khoảng 66 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nhân Cơ đã triển khai lực lượng, tiến hành xác minh. Sau gần 2 ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Nhân Cơ đã phối hợp với Công an xã Kiến Đức (tỉnh Lâm Đồng) và các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ được Đinh Hòa Hợp khi đối tượng này đang lẩn trốn tại xã Kiến Đức.

Cơ quan công an thu giữ 1 xe môtô, 3 biển kiểm soát xe môtô và nhiều tang vật liên quan. Đinh Hòa Hợp là đối tượng đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, Đinh Hòa Hợp khai nhận vào tháng 1/2025, sau khi chấp hành xong án phạt tù, Hợp đã đến các trạm thu phát sóng viễn thông để trộm cắp tài sản. Sau đó, đối tượng đem đi bán và lấy tiền tiêu xài.

Đinh Hòa Hợp cũng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn các xã Kiến Đức, Quảng Tín (đều thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng).

Theo Mobifone Đắk Nông, các vụ việc trộm cắp thiết bị trạm phát sóng đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của đơn vị và quyền lợi của hơn 2.000 khách hàng tại các khu vực liên quan.

Việc cơ quan công an nhanh chóng xác minh, bắt giữ, xử lý đối tượng, góp phần bảo vệ an ninh mạng lưới viễn thông trên địa bàn, giúp Mobifone Đắk Nông nhanh chóng khôi phục hoạt động bình thường và cung cấp dịch vụ mạng chất lượng, ổn định cho khách hàng./.

