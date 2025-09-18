Pháp: Kẻ trộm đánh cắp các mẫu vật vàng của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Paris

Các mẫu vật vàng tự nhiên trị giá 600.000 euro vừa bị đánh cắp khỏi Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Paris. Đây là vụ trộm mới nhất trong một loạt vụ đột nhập các cơ sở văn hóa của Pháp.

Thông báo vào cuối ngày 16/9 của bảo tàng cho biết vụ việc được phát hiện vào sáng cùng ngày, những kẻ đột nhập được cho là đã sử dụng máy mài góc và đèn khò để đột nhập vào khu phức hợp ven sông. Thời gian xảy ra vụ đột nhập vẫn chưa được xác định.

Theo bảo tàng, những mẫu vật này thuộc bộ sưu tập mẫu vàng từ nhiều quốc gia, nằm trong phòng trưng bày địa chất và khoáng vật học.

Báo cáo cho biết thêm mặc dù các mẫu vật bị đánh cắp có giá trị khoảng 600.000 euro dựa trên giá vàng thô nhưng chúng vẫn mang giá trị di sản vô giá.

Bảo tàng đã đóng cửa phòng trưng bày để kiểm tra bộ sưu tập của mình. Một trong những báu vật của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Paris là một mẫu vàng và thạch anh tự nhiên có kích thước 9cm x 8,5cm, có nguồn gốc từ mỏ Donatia ở California (Mỹ).

Đây là vụ trộm mới nhất nhằm vào các bảo tàng của Pháp, gióng lên hồi chuông cảnh báo về lỗ hổng an ninh nghiêm trọng tại đây.

Hồi đầu tháng Chín, Bảo tàng Quốc gia Adrien Dubouche ở Limoges, miền Trung nước Pháp, đã bị kẻ trộm “thăm viếng” và đánh cắp 2 chiếc đĩa và 1 chiếc bình bằng sứ Trung Quốc được xếp vào loại bảo vật quốc gia. Thiệt hại ước tính khoảng 6,5 triệu euro.

Tháng 11/2024, bốn người đàn ông dùng rìu và gậy bóng chày đã đập vỡ tủ trưng bày tại Bảo tàng Cognacq-Jay ở Paris ngay giữa ban ngày, lấy đi một số tác phẩm từ thế kỷ 18.

Ngay hôm sau, một vụ cướp có vũ trang tại một bảo tàng ở Saone-et-Loire, miền Trung nước Pháp đã cướp đi số trang sức trị giá hàng triệu euro./.

