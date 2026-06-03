EC chính thức công bố "Gói Chủ quyền Công nghệ châu Âu"

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, ngày 3/6, Ủy ban châu Âu (EC) đã chính thức công bố "Gói Chủ quyền Công nghệ châu Âu." Đây là tập hợp các biện pháp mang tính chiến lược nhằm nâng cao năng lực của châu lục trong các lĩnh vực cốt lõi bao gồm: bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây và nguồn mở.



Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen, nhấn mạnh: "Chúng ta không thể tiếp tục phụ thuộc vào các đối tác bên ngoài đối với những công nghệ quyết định sự vận hành của hệ thống bệnh viện, sự ổn định của mạng lưới năng lượng và tính bảo mật của các dịch vụ công ích. Đây là câu chuyện về bảo vệ công dân, bảo vệ lợi ích cốt lõi và quyền tự quyết của châu Âu. Chúng ta có năng lực, có nền tảng nghiên cứu xuất sắc, có cơ sở công nghiệp vững mạnh và một Thị trường Đơn nhất. Giờ là lúc phải gắn kết những lợi thế đó để kiến tạo một chủ quyền công nghệ thực sự."



Gói giải pháp này bao gồm hai đề xuất lập pháp quan trọng: Đạo luật Chip 2.0 (Chips Act 2.0) và Đạo luật Phát triển Điện toán Đám mây và AI, đi kèm Chiến lược Nguồn mở cùng Lộ trình Chiến lược Kỹ thuật số hóa và Ứng dụng AI trong Ngành Năng lượng.



Chuỗi biện pháp này được kỳ vọng sẽ hiện thực hóa tham vọng biến châu Âu thành một "Lục địa AI," thắt chặt quyền tự chủ kỹ thuật số và xây dựng một tương lai số bền vững hơn. Các doanh nghiệp, người dân và cơ quan hành chính công tại EU sẽ có thêm nhiều lựa chọn công nghệ nền tảng mang tính nội địa.



Động thái này diễn ra trong bối cảnh EU vẫn đang phụ thuộc nặng nề vào các nhà cung cấp ngoài khối về công nghệ số cốt lõi, giữa lúc nhu cầu về năng lượng tính toán đang tăng phi mã theo làn sóng bùng nổ của AI.

Gói chính sách đánh dấu một bước chuyển dịch mang tính bước ngoặt trong tư duy tiếp cận công nghệ của EU nhằm xóa bỏ các điểm nghẽn phụ thuộc mang tính cấu trúc, đảm bảo châu Âu có thể tự chủ phát triển, triển khai và bảo mật các công nghệ thiết yếu.



Thời gian tới đây, Ủy ban châu Âu sẽ tiếp tục triển khai các bước đi để đưa châu Âu trở thành một Lục địa AI. Dự kiến, một chiến dịch kêu gọi đầu tư và xây dựng các Siêu nhà máy AI sẽ được triển khai vào tháng 7, sau khi Ban quản trị Doanh nghiệp chung về Điện toán Hiệu năng cao châu Âu (EuroHPC JU) đạt được thỏa thuận nguyên tắc vào ngày 1/6.



Bên cạnh đó, Ủy ban châu Âu sẽ tiến hành tham vấn sâu rộng với các quốc gia thành viên, Nhóm Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) cùng các bên liên quan nhằm thiết lập một quỹ góp vốn cổ phần quy mô lớn, tạo nguồn lực tài chính vững mạnh phục vụ cho tham vọng chủ quyền công nghệ của châu Âu./.

Phải chăng tự chủ chiến lược đang là yêu cầu sống còn của EU? Liên minh châu Âu (EU) - từng đặt niềm tin lớn vào toàn cầu hóa và quan hệ xuyên Đại Tây Dương - ngày càng nhận ra rằng mức độ phụ thuộc trải rộng của mình không còn tạo ra “vùng an toàn” như trước.

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