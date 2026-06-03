Tây Ban Nha ghi nhận số ca tử vong cao kỷ lục do nắng nóng

Ngày 3/6, Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết ít nhất 101 người ở nước này đã tử vong trong tháng 5 vừa qua do liên quan đến nắng nóng. Đây là số người tử vong do nắng nóng cao nhất trong tháng 5 kể từ khi nước này bắt đầu ghi nhận dữ liệu vào năm 2015.



Trong một tuyên bố, Bộ Y tế nhấn mạnh con số trên cao gấp 3,6 lần so với số người tử vong trung bình do nắng nóng trong các tháng 5 của 10 năm qua, đồng thời lưu ý tác động nghiêm trọng đối với sức khỏe do các đợt nắng nóng, ngay cả trước khi mùa Hè bắt đầu.



Theo Cơ quan Khí tượng Tây Ban Nha (Aemet), cuối tháng 5 vừa qua, nhiệt độ tại một số thành phố của nước này, đặc biệt tại miền Bắc, đã phá vỡ mức nhiệt cao kỷ lục trong tháng 5. Dữ liệu của Aemet cho thấy năm ngoái, Tây Ban Nha cũng trải qua mùa Hè nóng nhất trong lịch sử, với nhiệt độ trung bình lên tới 24,2 độ C.



Kể từ khi bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 2015 đến trước mùa Hè năm 2025, tổng cộng đã có 27.564 ca tử vong tại Tây Ban Nha do liên quan đến nhiệt độ cao. Năm 2022 là năm ghi nhận số ca tử vong nhiều nhất, với 4.789 người, tiếp theo là năm 2025, với 3.832 người.



Không chỉ riêng Tây Ban Nha, nhiều quốc gia châu Âu khác cũng ghi nhận tháng 5/2026 nóng kỷ lục. Giới khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu do con người gây ra đang làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan, khiến các đợt nắng nóng, hạn hán và lũ lụt xảy ra thường xuyên hơn và có cường độ khốc liệt hơn./.

Hơn 1.100 ca tử vong do nắng nóng ở Tây Ban Nha Nắng nóng gay gắt kéo dài 16 ngày qua ở Tây Ban Nha đã khiến hơn 1.100 ca tử vong, phản ánh tác động của biến đổi khí hậu và nhiệt độ cao.

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