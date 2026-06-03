Thủ tướng Timor-Leste sắp thăm chính thức Việt Nam

Các nhiệm vụ trong thời gian tới rất cao, đòi hỏi Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương phải quyết liệt và cố gắng rất lớn để đảm bảo thực hiện các mục tiêu, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số.