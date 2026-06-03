Chính trị

Thủ tướng Timor-Leste sắp thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng nước Cộng hòa dân chủ Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 7- 10/6/2026.

Thủ tướng Timor Leste, Kay Rala Xanana Gusmao. (Ảnh: Viên Luyến/TTXVN)
Thủ tướng Timor Leste, Kay Rala Xanana Gusmao. (Ảnh: Viên Luyến/TTXVN)

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa dân chủ Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 7- 10/6/2026./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Kay Rala Xanana Gusmão #Diễn đàn Tương lai ASEAN Timor-Leste
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