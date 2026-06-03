Thủ tướng Timor-Leste sắp thăm chính thức Việt Nam

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa dân chủ Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 7- 10/6/2026./.
Việt Nam tăng cường hợp tác với các nước Brunei, Malaysia, Timor Leste
Bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN 47, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp lãnh đạo Brunei, Malaysia và Timor Leste, củng cố quan hệ đối tác, mở rộng hợp tác kinh tế, quốc phòng và phát triển bền vững trong..