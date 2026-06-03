Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc

Chiều 3/6, Đoàn kiểm tra, giám sát số 14 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 2) đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài dự hội nghị.

Dự thảo báo cáo ghi nhận những kết quả Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã đạt được ở 4 nội dung kiểm tra, giám sát đợt 2.

Trong sắp xếp tổ chức bộ máy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành giảm từ 62 đầu mối (gồm 6 cơ quan tham mưu giúp việc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị-xã hội) xuống còn 19 đầu mối tại Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy được triển khai đồng bộ tại cấp tỉnh, xã.

Đến nay, bộ máy tổ chức các cơ quan tham mưu, giúp việc Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc ở Trung ương, cấp tỉnh, xã đi vào hoạt động ổn định, cơ bản đã bảo đảm liên thông, đồng bộ.

Cán bộ ở từng vị trí công tác đã nỗ lực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ.

Việc chỉ đạo triển khai giải pháp thực hiện các chương trình hành động liên quan đến phát triển kinh tế, phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn đều đã bám sát mục tiêu tăng trưởng, phát huy sức mạnh nhân dân trong phát triển kinh tế xã hội.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương xác định là nhiệm vụ quan trọng trong bối cảnh mới.

Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, đơn vị trực thuộc triển khai, ứng dụng hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp xử lý văn bản của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ từ Trung ương đến cơ sở; tuyên truyền vận động các hội viên, đoàn viên ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào lao động, sản xuất và phục vụ đời sống.

Việc kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, bám sát quy định, hướng dẫn, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, thẩm quyền.

Kết luận hội nghị, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 14, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tiếp tục lãnh đạo, thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương; phát huy ưu điểm, kết quả đạt được, chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể để rà soát, sửa chữa, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.

Đồng thời, Đảng ủy đẩy mạnh công tác chuyển đổi số; tăng cường giáo dục, tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm công việc của cán bộ, đảng viên, người lao động để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Đoàn Kiểm tra, giám sát số 16 của Bộ Chính trị làm việc với tỉnh Lai Châu Lai Châu đã khai thác được các tiềm năng, thế mạnh và có cách chỉ đạo, điều hành linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng theo kế hoạch.