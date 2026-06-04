Hamas hoãn đàm phán với các nhà trung gian hòa giải Gaza

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Trung Đông và Bắc Phi, cuộc gặp giữa lực lượng Hamas và các nhà trung gian hòa giải ngừng bắn Gaza tại Ai Cập đã bị hoãn đến ngày 7/6, sau khi lực lượng này yêu cầu Israel chấm dứt những cuộc tấn công đang diễn ra trên lãnh thổ Palestine.

Cuộc họp ban đầu được lên kế hoạch tổ chức vào ngày 3/6 tại thành phố El-Alamein bên bờ Địa Trung Hải, với sự tham gia dự kiến của phái đoàn Hamas do trưởng đoàn đàm phán Khalil al-Hayya dẫn đầu, cùng các phe phái Palestine như Jihad Hồi giáo và các nhà trung gian từ Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar.

Theo nguồn thạo tin, Hamas và các phe phái Palestine sẽ tiến hành những cuộc họp tham vấn nội bộ tại Cairo vào ngày 6/6 trước khi gặp các nhà trung gian vào ngày 7/6.

Nguồn tin cho biết Hamas yêu cầu hoãn đàm phán vì cho rằng những cuộc thảo luận là “vô nghĩa” trước sự “ngoan cố của Israel.”

Người phát ngôn Hamas Taher al-Nunu kêu gọi các nhà trung gian buộc Israel chấm dứt các vụ ám sát, oanh tạc và phong tỏa lương thực, đồng thời đẩy nhanh việc cho phép Ủy ban Quốc gia Palestine về điều hành Dải Gaza vào vùng lãnh thổ mà cơ quan này có nhiệm vụ điều hành.

Dù thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực về mặt kỹ thuật từ tháng 10/2025, bạo lực hằng ngày vẫn không chấm dứt ở Dải Gaza - nơi hơn một nửa lãnh thổ đang nằm dưới quyền kiểm soát quân sự của Israel.

Theo cơ quan y tế Gaza, ít nhất 936 người đã thiệt mạng kể từ khi bắt đầu thực thi lệnh ngừng bắn. Cả Hamas lẫn Israel đều cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận.

Tuần trước, Israel đã hạ sát chỉ huy cánh vũ trang Hamas tại Gaza Mohammed Odeh, chỉ 1 tháng sau khi người tiền nhiệm của ông bị sát hại. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố đã ra lệnh cho quân đội kiểm soát 70% Dải Gaza./.

Hamas tuyên bố sẵn sàng chuyển giao quyền quản lý Gaza Hamas "hoàn toàn sẵn sàng chuyển giao mọi lĩnh vực quản trị, trong đó có cả an ninh" cho ủy ban quốc gia đã được các phe phái Palestine nhất trí thành lập và hiện vẫn đang làm việc tại Cairo.