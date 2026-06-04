Kuwait chỉ cần 3 tháng để khôi phục hoàn toàn sản lượng dầu

Tập đoàn Dầu khí Kuwait (KPC) cho biết nước này có thể khôi phục hoàn toàn sản lượng dầu thô về mức trước khi xảy ra xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran trong vòng khoảng 3 tháng một khi eo biển Hormuz được mở cửa trở lại.

Chuyên trang kinh tế Vùng Vịnh AGBI ngày 3/6 dẫn lời Giám đốc điều hành KPC Shaikh Khaled Ahmad Al-Sabah cho biết Kuwait có thể khôi phục khoảng 70% sản lượng dầu trong vòng từ 6-8 tuần sau khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz được nối lại.

Phần sản lượng còn lại dự kiến sẽ được khôi phục trong khoảng một tháng tiếp theo.

Nhận định này lạc quan hơn so với dự báo trước đó của Tổng Giám đốc KPC Sheikh Nawaf Saud Al-Sabah, người từng cho rằng quá trình phục hồi hoàn toàn sản lượng dầu của Kuwait có thể kéo dài tới 4 tháng.

Theo ông Al-Sabah, Kuwait cũng có thể khôi phục hoàn toàn công suất lọc dầu trong vòng từ 2-3 tuần, bất chấp những thiệt hại do các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này trong thời gian xung đột.

Trước khi xung đột bùng phát hồi cuối tháng 2, Kuwait khai thác khoảng 2,7 triệu thùng dầu thô/ngày. Tuy nhiên, sản lượng đã giảm mạnh xuống còn khoảng 1,2 triệu thùng/ngày trong tháng 3 do gián đoạn hoạt động xuất khẩu và các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Trong thời gian giao tranh, nhiều cơ sở dầu khí của Kuwait đã trở thành mục tiêu tấn công, trong đó có các nhà máy lọc dầu Mina Abdullah và Mina Al-Ahmadi.

Một số chuyên gia nhận định việc sửa chữa các hạng mục bị hư hại tại Mina Al-Ahmadi có thể mất nhiều năm.

Là một trong những nước xuất khẩu dầu lớn của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), Kuwait hiện phụ thuộc gần như hoàn toàn vào eo biển Hormuz để vận chuyển dầu ra thị trường quốc tế.

Quốc gia vùng Vịnh này sở hữu khoảng 5.000km đường ống trong nước nhưng chưa có kết nối đường ống quốc tế để xuất khẩu dầu sang các nước láng giềng.

Ông Al-Sabah cho biết Kuwait đang trao đổi với nhiều quốc gia đối tác về khả năng phát triển các tuyến đường ống xuyên biên giới nhằm giảm phụ thuộc vào vận tải đường biển.

Theo ông, cuộc xung đột vừa qua đã cho thấy tầm quan trọng của việc đa dạng hóa hạ tầng xuất khẩu năng lượng. Bên cạnh đó, Kuwait cũng đang xem xét mở rộng hệ thống kho chứa dầu sau khi xung đột kết thúc nhằm tăng khả năng ứng phó với các gián đoạn trong tương lai.

Giới chuyên gia nhận định cuộc khủng hoảng vừa qua có thể thúc đẩy các quốc gia Trung Đông tăng đầu tư vào hệ thống đường ống, kho chứa và cơ sở hạ tầng năng lượng chiến lược nhằm nâng cao khả năng chống chịu trước các rủi ro địa chính trị trong những năm tới./.

Iran đang tiến gần đến “điểm tới hạn” về dầu mỏ Iran đang đối mặt nguy cơ khủng hoảng dầu mỏ do kho chứa cạn kiệt, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu năng lượng.

​