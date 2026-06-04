Giá vàng thế giới giảm do lo ngại lạm phát đẩy lãi suất tăng cao

Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày 3/6, trước những dự đoán rằng áp lực lạm phát từ xung đột Trung Đông sẽ giữ lãi suất ở mức cao.

Vào lúc 0 giờ 42 phút ngày 4/6 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 1%, xuống còn 4.440,99 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn cũng khép phiên với mức giảm 1,2% xuống 4.466,90 USD/ounce.

Xung đột tại vùng Vịnh lại bùng phát khi các cuộc tấn công của Iran vào Kuwait làm hư hại sân bay của nước này và khiến hàng chục người bị thương.

Cùng lúc đó, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích gần eo biển Hormuz, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến sự có rất ít dấu hiệu tiến triển.

Nhận định về tình hình này, ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại quý tại High Ridge Futures, cho biết hoạt động của thị trường vàng phần lớn bị chi phối bởi căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran.

Ông giải thích thêm rằng khi xung đột leo thang, giá năng lượng tăng được dự báo sẽ đẩy kỳ vọng lạm phát lên theo. Điều này có thể dẫn đến việc lãi suất tăng cao hơn, từ đó củng cố thêm sức mạnh của đồng USD và gây ra áp lực giảm giá lớn hơn đối với vàng.

Phiên này, chỉ số đồng USD đo sức mạnh của “đồng bạc xanh” so với rổ các đồng tiền chủ chốt ghi nhận phiên tăng thứ ba liên tiếp. Đồng USD mạnh lên khiến các kim loại định giá bằng đồng tiền này trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác.

Liên quan đến chính sách tiền tệ, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Cleveland, bà Beth Hammack, lưu ý rằng Fed có thể cần phải sớm nâng lãi suất nếu áp lực lạm phát tiếp tục gia tăng. Mặc dù vàng thường được xem là công cụ phòng vệ chống lạm phát, nhưng tài sản không sinh lãi này có xu hướng trở nên kém hấp dẫn hơn trong môi trường lãi suất cao.

Hiện thị trường cũng đang chờ đợi dữ liệu việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp tháng 5 của Mỹ, dự kiến công bố vào ngày 5/6, nhằm đánh giá lộ trình chính sách tiền tệ tiếp theo của Fed.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 2,2%, xuống 73,4 USD/ounce. Giá bạch kim sụt 3,5%, còn 1.868,58 USD/ounce.

Chiều 3/6, tại Việt Nam, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 154 - 157 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)./.

Vàng vượt trái phiếu Mỹ, đồng euro, trở thành tài sản dự trữ lớn nhất thế giới Tính đến cuối năm 2025, vàng chiếm tới 27% tổng dự trữ ngoại hối và vàng chính thức toàn cầu; trong khi đó, tỷ trọng của trái phiếu kho bạc Mỹ giảm xuống mức 22% và đồng euro chỉ còn chiếm 15%.