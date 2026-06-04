Giá vàng giảm phiên thứ 4 liên tiếp, giao dịch quanh mức 156,5 triệu đồng

Sáng nay (4/6), thị trường vàng trong nước tiếp tục giảm thêm 500.000 đồng mỗi lượng, trong khi tỷ giá trung tâm không có biến động.

Cụ thể, vào thời điểm 9 giờ, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Phú Quý cùng giao dịch ở mức 153,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 156,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Không nằm ngoài xu hướng, vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 500.000 đồng mỗi lượng, giao dịch quanh ngưỡng 153,5-156,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Công ty Phú Quý cũng niêm yết 153,5-156, triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng.

Hiện chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng vẫn giữ nguyên ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.461 USD/ounce, giảm 14 USD/ounce so với chốt phiên trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 141,2 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước vẫn cao hơn giá vàng thế giới khoảng 15 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.145 đồng/USD, đi ngang so với phiên trước.

Bám sát diễn biến này, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng không có biến động. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.092-26.402 đồng/USD (mua vào-bán ra); VietinBank áp dụng mức 26.140-26.402 đồng/USD; BIDV giao dịch ở mức 26.122-26.402 đồng/USD và Eximbank niêm yết ở mức 26.120-26.402 đồng/USD (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng thế giới giảm do lo ngại lạm phát đẩy lãi suất tăng cao Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày 3/6, trước những dự đoán rằng áp lực lạm phát từ xung đột Trung Đông sẽ giữ lãi suất ở mức cao.