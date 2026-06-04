Kiên quyết xử lý hành vi mua bán, cho thuê trái phép mã số vùng trồng

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành công văn chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và công tác kiểm nghiệm nông sản, thủy sản phục vụ xuất khẩu; đồng thời tăng cường các giải pháp hỗ trợ tiêu thụ đối với ngành hàng sầu riêng, mít và các nông sản chủ lực của tỉnh.

Việc triển khai nhằm thực hiện kết luận của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn trong quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và công tác kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu.

Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về cấp, quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói; hoàn thiện kế hoạch cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói giai đoạn 2026-2030 và xây dựng kế hoạch quản lý, kiểm tra, giám sát kiểm tra, giám sát việc cấp, sử dụng và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu nông sản trên địa bàn.

Cùng với đó, ngành nông nghiệp tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, cho thuê, sử dụng trái phép mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung kết nối hệ thống truy xuất nguồn gốc nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

Đối với công tác kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu, tỉnh yêu cầu rà soát, đánh giá năng lực các phòng kiểm nghiệm; chủ động điều phối hoạt động kiểm nghiệm trong thời điểm thu hoạch chính vụ, bảo đảm không để xảy ra tình trạng ùn tắc, chậm trả kết quả ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu nông sản.

Sở Công Thương được giao tăng cường đối thoại với doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc; đồng thời kết nối doanh nghiệp thu mua, chế biến trong và ngoài tỉnh tham gia tiêu thụ nông sản, nhất là sầu riêng, mít và các sản phẩm chủ lực khác.

Ngành Công Thương cũng có trách nhiệm thường xuyên cập nhật thông tin thị trường, giá cả, nhu cầu tiêu thụ và các quy định kỹ thuật của thị trường xuất khẩu để hỗ trợ doanh nghiệp và người sản xuất.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chính quyền các xã, phường tăng cường quản lý, giám sát các vùng nguyên liệu phục vụ xuất khẩu; hướng dẫn người dân duy trì điều kiện vùng trồng, ghi chép nhật ký sản xuất, tuân thủ quy trình canh tác an toàn và thực hiện đầy đủ các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc.

Đối với doanh nghiệp xuất khẩu và cơ sở đóng gói, tỉnh yêu cầu bảo đảm hàng hóa xuất khẩu có nguồn gốc từ vùng trồng, cơ sở đóng gói đã được đăng ký, phê duyệt; nghiêm cấm việc sử dụng sai mã số, mượn mã số hoặc hợp thức hóa hồ sơ đối với hàng hóa không đáp ứng điều kiện theo quy định.

Đồng Tháp hiện là địa phương có diện tích cây ăn trái lớn của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, với diện tích trên 134.000 ha, sản lượng hơn 2,5 triệu tấn/năm. Trong đó, diện tích sầu riêng 32.100 ha, sản lượng 556.916 tấn; mít 25.685 ha, sản lượng 437.433 tấn. Những sản phẩm trái cây có lợi thế và thị trường tiêu thụ thuận lợi đã dần tăng nhanh về diện tích, đã hình thành vùng chuyên canh cây ăn trái với sản lượng lớn để cung cấp cho thị trường.

Theo ngành nông nghiệp tỉnh, đến nay, toàn tỉnh đã được cấp 5.364 mã số vùng trồng và 565 mã số cơ sở đóng gói; trong đó, có 3.496 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu với diện tích hơn 101.182 ha; 496 mã số cơ sở đóng gói đã được nước nhập khẩu phê duyệt và 69 mã số đang chờ phê duyệt. Riêng đối với thị trường nội địa, tỉnh đã cấp 1.868 mã số vùng trồng với tổng diện tích gần 186.000 ha.

Đây là nền tảng quan trọng để địa phương mở rộng thị trường xuất khẩu đối với các mặt hàng chủ lực như sầu riêng, xoài, mít, nhãn, chuối và thanh long.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, việc quản lý chặt chẽ mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và nâng cao chất lượng kiểm nghiệm sẽ góp phần bảo đảm chất lượng nông sản, nâng cao uy tín hàng hóa địa phương, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường nhập khẩu và thúc đẩy xuất khẩu nông sản phát triển bền vững./.

Mã số vùng trồng: “Tấm hộ chiếu” bảo vệ uy tín nông sản Việt Nam Việc Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2026/NĐ-CP, trong đó quy định về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được xem là bước hoàn thiện thể chế quan trọng, góp phần bảo vệ uy tín nông sản Việt.