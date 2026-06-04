Giá dầu thô tăng vọt khi xung đột tại Trung Đông leo thang trở lại

Giá dầu thô thế giới tăng khoảng 2% trong phiên giao dịch 3/6, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông bùng phát trở lại và các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đạt được rất ít tiến triển.

Khép lại phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 1,81 USD, hay 1,89%, lên 97,81 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 2,26 USD, hay 2,41%, lên 96,02 USD/thùng.

Theo giới chức và truyền thông nhà nước Kuwait, Iran đã phóng tên lửa đạn đạo về phía các quốc gia láng giềng trong khu vực là Kuwait và Bahrain. Để đáp trả, các lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích vào đảo Qeshm của Iran.

Trong khi đó, trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Al Mayadeen của Liban ngày 3/6, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết các kênh liên lạc giữa Iran và Mỹ vẫn chưa bị cắt đứt, nhưng chưa có tiến triển nào đạt được trong các cuộc đàm phán.

Đánh giá về tình hình này, ông Bob Yawger, Giám đốc bộ phận năng lượng tương lai tại Mizuho, nhận định rằng cơ hội đạt được một lệnh ngừng bắn dường như đang giảm dần và tình hình đang chuyển biến theo chiều hướng bất lợi.

Đồng quan điểm, ông Simon-Peter Massabni, Trưởng bộ phận phát triển kinh doanh tại XS.com, nhận định rằng giá dầu thô tiếp tục củng cố đà tăng khi các cuộc đụng độ ngày càng gia tăng giữa Mỹ và Iran đang lấn át các nỗ lực ngoại giao vốn đang trì trệ.

Ông nói thêm rằng việc đóng cửa kéo dài tại eo biển Hormuz tiếp tục gây nghẽn nguồn cung năng lượng toàn cầu, tạo ra áp lực tăng giá liên tục lên thị trường dầu mỏ.

Đà tăng giá của thị trường càng được củng cố sau cảnh báo từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) rằng dự trữ dầu toàn cầu có thể rơi vào mức nguy cấp trước khi nhu cầu đạt đỉnh vào mùa hè, nếu các đợt rút dầu từ kho dự trữ tiếp tục diễn ra với tốc độ như hiện tại.

Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) ngày 3/6 cho biết dự trữ dầu thô của nước này đã giảm 8 triệu thùng xuống còn 433,7 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 29/5, gấp đôi mức dự báo giảm 4 triệu thùng của các nhà phân tích./.

Goldman Sachs: Dự trữ dầu diesel của Mỹ thấp nhất kể từ năm 2003 Ngân hàng Goldman Sachs cảnh báo nếu đà sụt giảm này tiếp diễn, nguồn cung nhiên liệu của nền kinh tế lớn nhất thế giới có nguy cơ chạm ngưỡng tới hạn, chỉ còn đủ dùng trong 20 ngày, vào tháng 8/2026.