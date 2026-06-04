5 tháng năm 2026: 7 mặt hàng xuất khẩu trên 7 tỷ USD

Điểm nhấn nổi bật của Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 5 gồm số lượng đơn đặt hàng mới tăng trở lại và đạt mức độ cao nhất trong 3 tháng, số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới cũng tăng lại.