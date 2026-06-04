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5 tháng năm 2026: 7 mặt hàng xuất khẩu trên 7 tỷ USD

5 tháng năm 2026, có 7 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 7 tỷ USD, chiếm 69,3% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, mặt hàng điện tử, máy tính và linh kiện đứng đầu với 56,187 tỷ USD.

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5 tháng năm 2026, có 7 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 7 tỷ USD, chiếm 69,3% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Trong đó, mặt hàng điện tử, máy tính và linh kiện đứng đầu với 56,187 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)
#hàng xuất khẩu #điện tử #máy tính
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