5 tháng năm 2026: Kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng 25%

5 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 445,12 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 19,5%; nhập khẩu tăng 30,8%.
Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 13,80 tỷ USD./.
5 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 445,12 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 19,5%; nhập khẩu tăng 30,8%.
5 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 445,12 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 19,5%; nhập khẩu tăng 30,8%.
Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 13,80 tỷ USD./.
Việc sử dụng thường xuyên các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện, tủ lạnh cùng nhiều thiết bị sinh hoạt khác làm sản lượng điện tiêu thụ của các hộ gia đình gia tăng đáng kể.
Ứng dụng “Quanh tôi” áp dụng từ 1/6/2026, để giúp người dân dễ dàng tìm kiếm cửa hàng xăng dầu, tra cứu thông tin, gửi phản ánh và quản lý chi phí nhiên liệu.
Ngân sách nhà nước khoán quỹ phụ cấp (bao gồm cả hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội) để chi phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.
Thành phố Hà Nội có hơn 129.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, tăng hơn 5.000 em so với năm trước, chiếm 10% tổng số thí sinh toàn quốc.
Nhu cầu sử dụng điện, nước tăng cao cùng đà tăng của giá xăng, vật liệu xây dựng và nhà ở thuê đã khiến CPI tháng 5/2026 tăng 0,29%, trong khi nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm giá.
Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày 3 đến 5/6/2026 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia với sự tham dự của 780 đại biểu, đại diện gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.
Nhằm khuyến khích việc sử dụng xe đạp để cải thiện sức khỏe, bảo vệ môi trường và kích thích phát triển xã hội, ngày 3/6 hàng năm được Liên hợp quốc chọn làm Ngày Xe đạp Thế giới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị mà chỉ đánh giá giảm được bao nhiêu đầu mối, sắp xếp bao nhiêu tổ chức, xử lý được bao nhiêu trụ sở, phân cấp được bao nhiêu nhiệm vụ thì chưa đủ mà phải đánh giá được chất lượng vận hành của mô hình mới.
Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi với 2.487 điểm thi và gần 50.000 phòng thi, kỳ thi diễn ra vào các ngày từ 10-12/6/2026.
Buôn Ma Thuột xếp thứ tư, vượt qua nhiều điểm đến nổi tiếng thế giới trong danh sách top "15 điểm đến ẩm thực tuyệt vời nhất thế giới năm 2026" của tạp chí National Geographic (Mỹ) công bố.
Các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ là các tổ chức hành chính do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức.
Văn phòng Chính phủ có chức năng tham mưu tổng hợp, điều phối giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức các hoạt động chung của Chính phủ và lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Chính phủ...
Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 vận hành 2-3 khu đô thị đa mục tiêu, nơi người dân có thể sống, làm việc và hưởng tiện ích ngay trong cùng một không gian đô thị.
Công an thành phố Hà Nội yêu cầu tất cả các phương tiện tham gia giao thông cần tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn của lực lượng chức năng.
Việc phê duyệt quy hoạch Cảng hàng không quốc tế là bước cụ thể hóa chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng giao thông hàng không, tạo động lực phát triển Khu kinh tế Vân Đồn và tỉnh Quảng Ninh.
Đây là dịp để toàn xã hội cùng nâng cao nhận thức và hành động mạnh mẽ hơn trong chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; đồng thời xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh hơn cho trẻ em.
Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân tới Philippines ngày 31/5 và 1/6, hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược Tăng cường.
Điểm nhấn nổi bật của Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 5 gồm số lượng đơn đặt hàng mới tăng trở lại và đạt mức độ cao nhất trong 3 tháng, số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới cũng tăng lại.
Những thông điệp mà nhà lãnh đạo Việt Nam đưa ra được đánh giá không chỉ phản ánh quan điểm của Việt Nam mà còn chạm tới những mối quan tâm chung của khu vực và cộng đồng quốc tế.
Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Philippines đạt 7,78 tỷ USD, trong đó, Việt Nam xuất khẩu 5,4 tỷ USD, nhập khẩu 2,38 tỷ USD.
Chuỗi sự kiện truyền thông quy mô quốc gia tại tỉnh Nghệ An nhằm lan tỏa mạnh mẽ thông điệp bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế biển bền vững tới toàn xã hội.
Từ danh xưng "gã trọc phú" chỉ biết vung tiền mua ngôi sao và thường xuyên thất bại ở Champions League, Paris Saint Germain (PSG) đã "lột xác" dưới triều đại Luis Enrique để trở thành một thế lực thống trị tuyệt đối.
Bổ sung vitamin A liều cao cho trẻ là can thiệp dinh dưỡng dự phòng hiệu quả, an toàn, chi phí thấp nhưng mang lại lợi ích lớn trong phòng chống thiếu vitamin A và tăng cường sức khỏe cho trẻ em.
Ngày Vi chất dinh dưỡng 1-2/6/2026 mang thông điệp nhấn mạnh vai trò thiết yếu của vitamin và khoáng chất đối với phát triển tầm vóc, trí tuệ, sức khỏe và nâng cao chất lượng điều trị bệnh.
Không chỉ là loại nhiên liệu mới được triển khai từ ngày 1/6/2026, xăng sinh học E10 còn được kỳ vọng góp phần giảm phát thải, bảo vệ môi trường và tăng cường an ninh năng lượng cho Việt Nam.
Bắt đầu từ ngày 1/6/2026, xăng sinh học E10 sẽ chính thức được phân phối rộng rãi trên toàn quốc nhằm thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sạch và bảo vệ môi trường.
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập không chuyên Hà Nội năm học 2026-2027 với 3 môn bắt buộc là: Ngữ văn (120 phút), Ngoại ngữ (60 phút) và Toán (120 phút) đã hoàn thành.
Thông điệp của Ngày Thế giới không thuốc lá năm nay là yêu cầu bảo vệ thanh thiếu niên trước nguy cơ nghiện nicotine, kêu gọi các quốc gia tăng cường thực thi phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Suối Tiên Farm Festival 2026-Lễ hội Trái cây Nam Bộ lần thứ 22 từ ngày 31/5-30/8, hứa hẹn mang đến cho du khách trong nước và quốc tế hành trình khám phá miền Tây rực rỡ, trù phú, đậm đà bản sắc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Philippines ngày 31/5 và 1/6/2026 đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.