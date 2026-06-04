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5 tháng năm 2026: Kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng 25%

5 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 445,12 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 19,5%; nhập khẩu tăng 30,8%.

5 tháng năm 2026: Kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng 25%
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5 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 445,12 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 19,5%; nhập khẩu tăng 30,8%.

Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 13,80 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)
#kim ngạch xuất nhập khẩu #xuất khẩu hàng hóa
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