Brazil khẳng định chủ quyền kinh tế trước sức ép thuế quan của Mỹ

Ngày 3/6, Tổng thống Brazil Lula da Silva tuyên bố nước này sẽ đẩy mạnh đa dạng hóa quan hệ thương mại và tìm kiếm các đối tác mới nhằm giảm thiểu tác động từ các biện pháp thuế quan mà Mỹ dự kiến áp dụng đối với hàng hóa Brazil.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, tại cuộc họp nội các ở Phủ Tổng thống Planalto, ông Lula nhấn mạnh Brazil sẽ không phụ thuộc vào bất kỳ thị trường nào và sẵn sàng mở rộng hợp tác kinh tế với các quốc gia khác nếu Mỹ hạn chế nhập khẩu hoặc đầu tư vào nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh.

Nhà lãnh đạo Brazil khẳng định đất nước của ông là một quốc gia dân chủ, có chủ quyền và sẽ theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập, đồng thời bác bỏ mọi quan điểm mang tính lệ thuộc vào các cường quốc. Ông nhấn mạnh Brazil tôn trọng tất cả các quốc gia nhưng cũng yêu cầu được đối xử với sự tôn trọng tương xứng.

Tuyên bố của Tổng thống Lula được đưa ra trong bối cảnh Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đề xuất áp thuế lên tới 25% đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Brazil.

Động thái này xuất phát từ cuộc điều tra được Washington khởi động từ tháng 7 năm ngoái về các hoạt động thương mại mà Mỹ cho là không công bằng.

Một trong những nội dung gây tranh cãi là hệ thống thanh toán trực tuyến Pix của Ngân hàng trung ương Brazil. Mỹ cho rằng nền tảng này tạo ra lợi thế bất lợi cho các công ty tài chính và công nghệ của Mỹ, bao gồm các nhà phát hành thẻ tín dụng và nền tảng thanh toán số.

Tuy nhiên, phía Brazil bác bỏ các cáo buộc trên và coi đây là một phần trong chiến lược hiện đại hóa hệ thống tài chính quốc gia.

Ông Lula cho biết trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng tháng trước, hai bên đã thống nhất dành 30 ngày để tìm kiếm giải pháp thương mại thông qua đối thoại.

Theo Bộ Phát triển, Công nghiệp, Thương mại và Dịch vụ Brazil, các biện pháp thuế quan mới của Mỹ có thể ảnh hưởng trực tiếp tới khoảng 21% kim ngạch xuất khẩu của Brazil sang thị trường Mỹ. Trong những năm gần đây, Mỹ luôn nằm trong nhóm đối tác thương mại lớn nhất của Brazil, cùng với Trung Quốc và Argentina.

Trước nguy cơ gia tăng chủ nghĩa bảo hộ trên toàn cầu, Chính phủ Brazil đang thúc đẩy mở rộng quan hệ thương mại với châu Á, Trung Đông và châu Phi, đồng thời tăng cường vai trò trong các cơ chế đa phương như Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) và Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR).

Cũng trong dịp này, Tổng thống Lula xác nhận sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) 2026 tại Pháp từ ngày 15-17/6 theo lời mời của Tổng thống Emmanuel Macron, đồng thời tiếp tục kêu gọi cải cách hệ thống quản trị toàn cầu và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm tăng cường hiệu quả của chủ nghĩa đa phương trong bối cảnh thế giới nhiều biến động./.

Liên minh châu Âu phản đối kế hoạch áp thuế các mức thuế quan mới của Mỹ Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu (EC) cho rằng các biện pháp thuế quan mới của Mỹ là “không chính đáng” và không phù hợp với tinh thần hợp tác thương mại giữa hai bên.

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