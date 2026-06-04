Mỹ xem xét áp thuế bổ sung đối với hàng hóa từ 8 quốc gia châu Phi

Chính quyền Mỹ đang xem xét áp mức thuế bổ sung 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 8 quốc gia châu Phi, trong khuôn khổ một cuộc điều tra toàn cầu về lao động bị cưỡng ép và sự minh bạch trong chuỗi cung ứng.

Theo đề xuất do Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) công bố, các quốc gia châu Phi nằm trong diện xem xét gồm Algeria, Angola, Ai Cập, Libya, Mauritania, Maroc, Nigeria và Nam Phi.

Nếu được thông qua, phần lớn hàng hóa xuất khẩu từ các nước này sang thị trường Mỹ sẽ phải chịu thêm mức thuế 12,5%. Hiện đề xuất vẫn đang trong quá trình đánh giá và chưa chính thức có hiệu lực.

Khác với chính sách thuế đối ứng được Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện trước đây nhằm xử lý các vấn đề liên quan đến thâm hụt thương mại và tiếp cận thị trường, biện pháp mới tập trung vào việc tuân thủ các tiêu chuẩn lao động quốc tế, đặc biệt nhằm ngăn chặn tình trạng lao động bị cưỡng ép trong chuỗi cung ứng.

Theo USTR, các quốc gia không có biện pháp hiệu quả để ngăn chặn hàng hóa được sản xuất bằng các lao động bị cưỡng ép khi tham gia xuất khẩu có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh không công bằng nhờ chi phí sản xuất thấp hơn.

Cuộc điều tra của Mỹ được tiến hành đối với 60 nền kinh tế trên toàn thế giới nhằm đánh giá các quy định pháp lý và cơ chế thực thi liên quan đến việc ngăn chặn hàng hóa có nguồn gốc từ lao động bị cưỡng ép.

Sau quá trình tham vấn với nhiều chính phủ, USTR kết luận rằng 8 quốc gia châu Phi nói trên hoặc chưa có các biện pháp kiểm soát hiệu quả, hoặc chưa thực thi đầy đủ các quy định hiện hành liên quan đến vấn đề này.

Các chuyên gia cho rằng động thái mới phản ánh xu hướng ngày càng rõ nét trong chính sách thương mại của Mỹ, khi quyền tiếp cận thị trường Mỹ không chỉ phụ thuộc vào các yếu tố thương mại truyền thống mà còn gắn với các tiêu chuẩn về lao động, môi trường và sự minh bạch trong chuỗi cung ứng.

Nếu được thực thi, mức thuế bổ sung này có thể làm gia tăng chi phí xuất khẩu đối với các doanh nghiệp tại Algeria, Maroc, Nigeria, Nam Phi và các nước liên quan, đồng thời tạo thêm áp lực cho các nền kinh tế châu Phi trong bối cảnh thương mại toàn cầu vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức.

Đối với Maroc và Nam Phi, hai trong số các đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ tại châu Phi, đề xuất này có thể tác động đáng kể đến một số ngành xuất khẩu chủ lực như ôtô, linh kiện công nghiệp, nông sản và khoáng sản nếu được thực hiện./.

Mỹ đề xuất áp thuế mới đối với 60 đối tác thương mại Mỹ công bố đề xuất áp dụng một đợt thuế quan mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 đối tác thương mại, với mức thuế cơ bản tối thiểu sẽ là 10% đối với hàng hóa nhập khẩu.