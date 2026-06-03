Thành phố Cần Thơ dự kiến thu ngân sách vượt chi tiêu 15%

Chiều 3/6, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5/2026 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Một trong những điểm sáng nổi bật trong 5 tháng đầu năm của thành phố là tiến độ thu ngân sách đạt kết quả tích cực.

Theo Giám đốc Sở Tài chính thành phố Lê Thanh Tâm, tính đến ngày 31/5, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 13.833 tỷ đồng, bằng 51,47% dự toán được Trung ương và Hội đồng Nhân dân thành phố giao. Trong đó, thu nội địa đóng vai trò chủ chốt với 13.252 tỷ đồng (đạt 50,55% dự toán); thu từ hoạt động xuất nhập khẩu qua hải quan đạt 581,662 tỷ đồng (đạt 88% dự toán).

Đánh giá về kết quả này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên nhận định, đây là nỗ lực vượt bậc và là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành thuế với các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Với đà tiến triển hiện tại, Cần Thơ hoàn toàn có khả năng phấn đấu đạt mức thu ngân sách cả năm cao hơn 15% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Việc tăng cường nguồn thu sẽ tạo dư địa ngân sách lớn, bảo đảm lực lượng tài chính để địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế-xã hội.

Bên cạnh điểm sáng ngân sách, bức tranh kinh tế 5 tháng qua của Cần Thơ ghi nhận nhiều chỉ số tăng trưởng khả quan so với cùng kỳ. Ngay trong quý 1, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 7,02%. Các chỉ số kinh tế then chốt khác cũng đạt kết quả ấn tượng: chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng trên 8%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng hơn 17,5%; đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh tới 30%. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả toàn diện, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ thẳng thắn nhìn nhận nhiều khó khăn, thách thức. Tăng trưởng kinh tế dù duy trì ở mức khá nhưng vẫn thấp hơn kịch bản đề ra và chưa đồng đều giữa các ngành. Hoạt động của khối doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp khó khăn. Dù số doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng đầu năm tăng gần 15% (với hơn 2.000 doanh nghiệp), nhưng quy mô chủ yếu là nhỏ và siêu nhỏ; trong khi đó, số doanh nghiệp giải thể, ngưng hoạt động tăng tới 100% so với cùng kỳ (từ 500 doanh nghiệp lên 1.000 doanh nghiệp).

Ngoài ra, ngành du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng do thiếu sản phẩm đột phá. Công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại một số dự án trọng điểm vẫn là "điểm nghẽn" ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân đầu tư công.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Cảnh Tuyên, nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2026 là rất nặng nề để đáp ứng được kịch bản tăng trưởng 2 con số. Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, thành phố sẽ tập trung cao độ vào ba động lực chính: giải ngân 100% vốn đầu tư công (tương đương 19.000 tỷ đồng) kết hợp thu hút vốn đầu tư tư nhân; thúc đẩy tiêu dùng nội địa và bảo đảm chỉ tiêu xuất khẩu đạt 5,5 tỷ USD.

Trước thực trạng doanh nghiệp đánh giá điểm môi trường kinh doanh của thành phố còn thấp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu các sở, ngành phải chủ động, quyết liệt vào cuộc.

Theo đó, đề nghị Sở Tài chính chủ trì phối hợp với ngành thống kê và các đơn vị liên quan rà soát số liệu, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm và kế hoạch vốn đầu tư công. Đồng thời, tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố xin ý kiến Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng (trước mắt là 21 dự án đã được thanh, kiểm tra); xem xét phương án xử lý tài sản dôi dư, thẩm định chủ trương đầu tư các dự án lớn như siêu thị GO! Cờ Đỏ, các nhà máy nhiệt điện sinh khối Vĩnh Trinh, dự án điện gió...

Người đứng đầu chính quyền thành phố Cần Thơ cũng yêu cầu Sở Tài chính sớm tham mưu tổ chức hội nghị đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), áp dụng đánh giá sâu đến cấp sở, ngành, xã, phường. Đồng thời, tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai thí điểm quy trình xét duyệt chủ trương đầu tư thông qua Tổ hỗ trợ xúc tiến đầu tư (do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm Tổ trưởng).

“Khi nhà đầu tư nộp đề xuất, Sở Tài chính thẩm định và gửi các thành viên trong Tổ; trong vòng 5 ngày phải đăng ký lịch để lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố thông qua biên bản, giúp nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ và ký chủ trương đầu tư ngay trong vòng 1-2 ngày nếu đạt yêu cầu," ông Tuyên nhấn mạnh.

Đối với Sở Công Thương, Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên đề nghị phối hợp với Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp rà soát, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp tiếp cận, dịch chuyển vào các khu, cụm công nghiệp tập trung nhằm thúc đẩy sản xuất./.

Huy động mọi nguồn lực để Cần Thơ đạt tăng trưởng hai con số Cần Thơ tổ chức cuộc họp các sở, ban, ngành để bàn và triển khai các giải pháp đẩy phát triển kinh tế, hỗ trợ dự án, ngành nông nghiệp và thương mại dịch vụ để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026.