Làm rõ trách nhiệm cung cấp thông tin từ tổ chức tín dụng phục vụ quản lý thuế

Ngày 4/6, Cục Thuế, Bộ Tài chính đã cung cấp thông tin đính chính các luồng ý kiến cho rằng cơ quan quản lý đã lược bỏ đề xuất tổ chức tín dụng phải cung cấp thông tin tài khoản người nộp thuế trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Quản lý thuế.

Cơ quan thuế nhấn mạnh các nội dung liên quan đến trách nhiệm của ngân hàng và các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán vẫn đang được quy định chặt chẽ trong dự thảo mới. Theo đó, tại khoản 3 Điều 61 của dự thảo Nghị định đang trình Bộ Tư pháp thẩm định, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, thẻ quốc tế có trách nhiệm cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của người nộp thuế cho cơ quan quản lý. Đồng thời, các đơn vị này phải phối hợp với cơ quan thuế khi phát hiện các giao dịch bất thường nhằm kiểm tra tình trạng tuân thủ nghĩa vụ thuế của khách hàng.

Về phạm vi dữ liệu, dự thảo quy định rõ các tổ chức tín dụng phải cung cấp thông tin định danh của chủ tài khoản bao gồm: tên, ngày sinh, mã số thuế, địa chỉ, số hiệu tài khoản và ngày mở hoặc đóng tài khoản. Bên cạnh đó, các nội dung liên quan đến giao dịch, như số lượng, giá trị, nội dung chuyển tiền, thông tin bên chuyển và bên nhận, cùng số dư tài khoản và các khoản thu nhập phát sinh cũng nằm trong diện phải báo cáo. Đặc biệt, các tổ chức còn có trách nhiệm chia sẻ thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi, người được ủy quyền và các giao dịch đáng ngờ theo quy định về phòng chống rửa tiền, cũng như các báo cáo theo tiêu chuẩn quốc tế đối với đối tượng không cư trú thuế tại Việt Nam.

Theo Bộ Tài chính, những quy định trên được xây dựng trên cơ sở cụ thể hóa điểm b khoản 2 Điều 40 của Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15, đồng thời kế thừa tinh thần của Nghị định 126/2020/NĐ-CP đã ban hành trước đó. Việc duy trì và chi tiết hóa trách nhiệm phối hợp của các tổ chức tín dụng là giải pháp quan trọng nhằm tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, bảo đảm tính công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế của mọi tổ chức, cá nhân. Cơ quan quản lý khẳng định việc kết nối và chia sẻ dữ liệu tài khoản ngân hàng không chỉ giúp ngăn ngừa các hành vi gian lận, thất thu ngân sách mà còn góp phần minh bạch hóa nền kinh tế theo đúng các quy định pháp luật hiện hành./.

Cục Thuế và Cục Quản lý đất đai liên thông điện tử quản lý nghĩa vụ tài chính Quy chế phối hợp về trao đổi thông tin theo hình thức điện tử sẽ tạo sự kết nối, phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc dựa trên nền tảng pháp lý là Luật Quản lý thuế và Luật Đất đai.