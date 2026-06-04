Giá vàng ngày 4/6: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày 3/6, trước những dự đoán rằng áp lực lạm phát từ xung đột Trung Đông sẽ giữ lãi suất ở mức cao.

Vào lúc 0 giờ 42 phút ngày 4/6 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 1%, xuống còn 4.440,99 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn cũng khép phiên với mức giảm 1,2% xuống 4.466,90 USD/ounce.

Mặc dù vàng thường được xem là công cụ phòng vệ chống lạm phát, nhưng tài sản không sinh lãi này có xu hướng trở nên kém hấp dẫn hơn trong môi trường lãi suất cao.

Tại Việt Nam, ngày 4/6, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 153,50-156,50 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 4/6:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý: