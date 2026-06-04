Mỹ mở cuộc kiểm toán chi tiêu liên quan chiến dịch “Epic Fury” nhằm vào Iran

Ngày 3/6, các cơ quan giám sát của chính phủ Mỹ đã chính thức khởi động cuộc rà soát và kiểm toán các khoản chi tiêu liên quan đến chiến dịch “Epic Fury” nhằm vào Iran, với mục tiêu nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong việc sử dụng ngân sách liên bang.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, cuộc giám sát sẽ do Văn phòng Tổng Thanh tra Bộ Chiến tranh, Bộ Ngoại giao và Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) phối hợp thực hiện.

Việc triển khai cơ chế giám sát này được yêu cầu triển khai theo quy định của luật liên bang đối với các hoạt động quân sự khẩn cấp ở nước ngoài kéo dài quá 60 ngày.

Mục tiêu của cuộc kiểm toán là đánh giá công tác sử dụng các nguồn ngân sách và các chương trình hỗ trợ nước ngoài có liên quan đến chiến dịch, đồng thời bảo đảm các khoản chi tiêu được thực hiện đúng mục đích và tuân thủ các quy định hiện hành.

Dự kiến, ông Platte B. Moring III - Tổng Thanh tra Bộ Chiến tranh Mỹ sẽ đảm nhiệm vai trò điều phối viên chính của chương trình giám sát trên phạm vi toàn chính phủ.

Trong tuyên bố được phát đi cùng ngày, ông Moring nhấn mạnh các cơ quan thanh tra đang phối hợp chặt chẽ nhằm tăng cường trách nhiệm giải trình và đảm bảo việc sử dụng hiệu quả, minh bạch nguồn ngân sách do người nộp thuế đóng góp.

Ông Arne B. Baker - quyền Tổng Thanh tra Bộ Ngoại giao Mỹ - cho rằng chương trình giám sát liên ngành sẽ góp phần bảo vệ tính liêm chính của các hoạt động ngoại giao, quốc phòng và viện trợ nước ngoài của Mỹ, đồng thời nâng cao sự minh bạch đối với công chúng.

Theo thông báo, Văn phòng Tổng Thanh tra Bộ Chiến tranh Mỹ sẽ giữ vai trò đầu mối điều phối các hoạt động giám sát liên bang liên quan đến chiến dịch “Epic Fury,” đồng thời xây dựng kế hoạch giám sát chiến lược chung với các cơ quan tham gia.

Các cơ quan thanh tra cũng sẽ định kỳ gửi báo cáo hàng quý lên Quốc hội Mỹ về tiến độ và kết quả giám sát. Báo cáo đầu tiên dự kiến được công bố vào mùa Thu năm nay.

Giới chức Mỹ khẳng định việc tăng cường kiểm toán và giám sát là một phần trong nỗ lực đảm bảo mọi nguồn lực được sử dụng một cách hiệu quả, đúng quy định và phục vụ các mục tiêu của chiến dịch./.