Nước Mỹ đối mặt lạm phát từ mức “vừa phải đến mạnh” do cuộc chiến với Iran

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 3/6 ghi nhận giá cả tại nước này đã tăng với tốc độ từ “vừa phải đến mạnh” trong những tuần gần đây, chủ yếu do chi phí năng lượng tăng vọt bởi cuộc chiến với Iran.

Trong báo cáo khảo sát điều kiện kinh tế mang tên “Sách Beige” được công bố ngày 3/6, Fed cho biết “các khu vực ghi nhận chi phí liên quan đến năng lượng do xung đột ở Trung Đông là động lực chính gây ra áp lực lạm phát, kéo theo tác động lan tỏa sang các lĩnh vực vận tải, bao bì, thực phẩm và phân bón”.

“Sách Beige” của Fed phác họa bức tranh tổng thể về tình hình kinh tế quốc gia, dựa trên thông tin được thu thập từ 12 khu vực thuộc hệ thống ngân hàng trung ương Mỹ thông qua những cuộc phỏng vấn với các doanh nghiệp, nhà kinh tế học và nhiều nguồn khác.

Dữ liệu của Chính phủ Mỹ công bố tháng trước cho thấy thước đo lạm phát được Fed ưu tiên theo dõi đã tăng trong tháng 4 với tốc độ cao nhất tính theo năm kể từ năm 2023.

Báo cáo ngày 3/6 dẫn ý kiến của các chủ doanh nghiệp cho rằng giá bán chưa tăng tương ứng với mức tăng của các chi phí đầu vào ngoài lao động, chứng tỏ nhiều công ty đang chấp nhận thu hẹp biên lợi nhuận để duy trì doanh thu.

Các hộ gia đình có thu nhập cao tiếp tục duy trì nhu cầu tiêu dùng vững chắc, phù hợp với hiện tượng mà các nhà kinh tế gọi là “nền kinh tế hình chữ K,” trong đó, các điều kiện kinh tế khó khăn khiến những gia đình giàu có vẫn duy trì hoặc gia tăng chi tiêu, trong khi các hộ gia đình dễ bị tổn thương phải gánh chịu tác động nặng nề hơn.

Theo báo cáo của Fed, khối lượng sử dụng thẻ tín dụng tại Mỹ nhìn chung gia tăng, số lượt mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng bán lẻ giảm xuống, trong khi nhu cầu đối với các mặt hàng thiết yếu tăng lên.

Nhìn chung, hoạt động kinh tế tăng trưởng từ nhẹ đến vừa phải tại 10 trong số 12 khu vực của Fed. 1 khu vực ghi nhận suy giảm nhẹ và 1 khu vực không có sự thay đổi.

Hoạt động tuyển dụng lao động hầu như không biến động tại 11 khu vực, trong khi 1 khu vực ghi nhận mức tăng trưởng khiêm tốn.

Theo Fed, hoạt động tuyển dụng lao động trong lĩnh vực sản xuất là điểm sáng nhất tại một số khu vực, được hỗ trợ bởi các hoạt động liên quan đến quốc phòng và nhu cầu ngày càng lớn đối với các trung tâm dữ liệu, phù hợp với kỳ vọng khi nhu cầu gia tăng do chiến tranh và sự bùng nổ của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Hầu hết các khu vực mô tả thị trường lao động hiện nay là môi trường “ít tuyển dụng, ít sa thải,” trong đó, người lao động ngày càng không muốn chuyển việc do những bất ổn của nền kinh tế.

Giới chức Fed sẽ sử dụng thông tin này trong cuộc họp chính sách tiếp theo sau 2 tuần nữa khi cân nhắc quyết định về lãi suất./.

Mỹ: Lạm phát lên cao nhất trong 3 năm, tăng trưởng kinh tế giảm tốc Áp lực giá cả tại Mỹ tăng mạnh trong tháng 4/2026, đưa lạm phát lên mức cao nhất kể từ năm 2023, trong khi tăng trưởng kinh tế quý 1 dự báo giảm, phản ánh sức ép ngày càng lớn với nền kinh tế.