Thỏa thuận hòa bình Trung Đông kém lạc quan, chứng khoán chìm trong sắc đỏ

Thị trường chứng khoán toàn cầu đồng loạt đi xuống trong phiên 3/6 khi những hy vọng về một thỏa thuận hòa bình tại Trung Đông dần mờ nhạt.

Tâm lý nhà đầu tư càng thêm nặng nề trước những cảnh báo bi quan từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) về nguy cơ suy thoái kinh tế, cùng với những đồn đoán về bước đi tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong cuộc chiến chống lạm phát.

Tại Mỹ, các chỉ số chính của Phố Wall đều sụt giảm. Cụ thể, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1,2% xuống 50.687,07 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,7% xuống 7.553,68 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,9% xuống 26.853,98 điểm.

Tại châu Âu, chỉ số FTSE 100 của London giảm 0,4% xuống 10.332,30 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris giảm 0,7% xuống 8.150,42 điểm và chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt giảm 1,3% xuống 24.795,94 điểm.

Sức ép lớn nhất lên thị trường chứng khoán hiện nay đến từ nguy cơ tăng trưởng chậm lại.

Trong báo cáo cập nhật công bố ngày 3/6, OECD cảnh báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ trượt xuống mức 2,8% trong năm nay, ngay cả trong kịch bản lạc quan nhất là xuất khẩu năng lượng từ vùng Vịnh phục hồi về mức trước xung đột vào quý 3.

Ông Stefano Scarpetta, chuyên gia kinh tế trưởng của OECD, nhấn mạnh sự gián đoạn càng kéo dài, thiệt hại về kinh tế và xã hội càng lớn. Đáng chú ý, OECD cảnh báo nhiều quốc gia đang đứng trước bờ vực suy thoái.

Hoạt động đầu tư sụt giảm bao gồm cả nguồn vốn đổ vào "lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) tiêu thụ nhiều năng lượng" có nguy cơ đẩy tỷ lệ thất nghiệp leo thang.

Thông tin này lập tức tác động đến tâm lý giới đầu tư, khiến lực bán gia tăng trên các sàn giao dịch.

Bên cạnh rủi ro địa chính trị, thị trường đang theo dõi sát sao các chỉ số kinh tế Mỹ. Điểm sáng hiếm hoi giúp xoa dịu tâm lý tháo chạy khỏi các tài sản rủi ro như chứng khoán là hai báo cáo mới nhất về hoạt động của ngành dịch vụ Mỹ trong tháng 5/2026 tiếp tục mở rộng, trong khi tăng trưởng việc làm khu vực tư nhân vượt mức kỳ vọng.

Tuy nhiên, những dữ liệu tích cực này lại là "con dao hai lưỡi". Giới đầu tư hiện đang chờ đợi báo cáo việc làm toàn diện của Mỹ công bố ngày 5/6.

Các số liệu này sẽ mang tính quyết định để đánh giá liệu Fed có tiếp tục giữ nguyên lãi suất cơ sở, hay thậm chí phải tính đến việc tăng chi phí đi vay để kiềm chế áp lực lạm phát đang dai dẳng hay không.

Lãi suất cao kéo dài sẽ trực tiếp làm giảm biên lợi nhuận của doanh nghiệp và làm giảm sức hấp dẫn của thị trường cổ phiếu.

Tại Việt Nam, chỉ số VN-Index giảm 7,46 điểm (0,41%) xuống 1.819,01 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 2,69 điểm (0,85%) lên 317,48 điểm./.

Chứng khoán ngày 3/6: VN-Index giảm phiên thứ 7 liên tiếp Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 7,46 điểm xuống 1.819,01 điểm; trên sàn HOSE, khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt hơn 601 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị trên 16.000 tỷ đồng.