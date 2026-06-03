Chứng khoán ngày 3/6: VN-Index giảm phiên thứ 7 liên tiếp

Thị trường chứng khoán ngày 3/6 diễn biến giằng co khi lực cầu trở lại trong phiên chiều nhưng chưa đủ mạnh để giúp VN-Index giữ được sắc xanh.

Áp lực điều chỉnh của nhóm bất động sản vốn hóa lớn tiếp tục là nguyên nhân chính khiến chỉ số đi xuống.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 7,46 điểm xuống 1.819,01 điểm. Đây là phiên giảm thứ 7 liên tiếp của chỉ số này. Trong khi đó, HNX-Index tăng 2,69 điểm lên 317,48 điểm.

Thị trường nghiêng về phía tăng giá với 381 mã tăng và 296 mã giảm. Trong rổ VN30, có 20 mã tăng, 7 mã giảm và 3 mã đứng giá.Thanh khoản thị trường cải thiện so với phiên trước.

Trên sàn HOSE, khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt hơn 601 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị trên 16.000 tỷ đồng. Trên HNX, hơn 47 triệu cổ phiếu được sang tay với giá trị giao dịch hơn 870 tỷ đồng.

Trong phiên chiều, lực cầu quay trở lại giúp VN-Index có thời điểm bật tăng. Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến đà tăng nhanh chóng thu hẹp.

Các mã VIC, VHM, LPB và TCB tác động tiêu cực nhất đến thị trường, lấy đi gần 16 điểm của VN-Index. Ngược lại, GAS, ACB, MBB và HPG là những cổ phiếu nâng đỡ chỉ số.

Diễn biến phân hóa tiếp tục thể hiện rõ giữa các nhóm ngành. Bất động sản là nhóm duy nhất giảm mạnh, mất 2,8%, chủ yếu do sự đi xuống của VIC, VHM, KSF, VRE và NVL. Đây cũng là nhóm gây áp lực lớn nhất lên thị trường trong phiên.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu công nghệ thông tin dẫn dắt đà tăng với mức tăng 2,19%, nhờ sự khởi sắc của FPT, CMG và ELC.

Nhóm tiện ích và dịch vụ truyền thông cũng ghi nhận diễn biến tích cực với mức tăng lần lượt 1,3% và 1,15%. Một số cổ phiếu nổi bật gồm GAS, REE, HDG, NT2, FOX, CTR, VNZ và SGT.

Trên sàn HNX, chỉ số duy trì sắc xanh nhờ lực kéo từ các cổ phiếu như THD, SHS, KSV và PVS.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 692 tỷ đồng trên HOSE, tập trung tại các mã ACB, VHM, VIC và VPB. Trong khi đó, trên HNX, khối ngoại mua ròng hơn 77 tỷ đồng, chủ yếu ở các cổ phiếu SHS, IDC, MST và TNG.

Nhìn chung, thị trường tiếp tục cho thấy sự phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành. Dù số lượng cổ phiếu tăng giá chiếm ưu thế và dòng tiền có dấu hiệu cải thiện, áp lực điều chỉnh từ nhóm bất động sản vốn hóa lớn VN-Index vẫn tiếp tục đi xuống.

Diễn biến mua bán của khối ngoại, đặc biệt là hoạt động bán ròng tại các cổ phiếu trụ cột, cũng tiếp tục là yếu tố tác động đến tâm lý nhà đầu tư trong ngắn hạn.

Tuy vậy, sự khởi sắc của các nhóm công nghệ thông tin, tiện ích và dịch vụ truyền thông đang góp phần nâng đỡ thị trường, tạo nền tảng cho sự cân bằng của các chỉ số trong những phiên tới./.

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