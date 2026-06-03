Bộ Xây dựng: “Nhà ở cho thuê được xác định là phân khúc chiến lược dài hạn”

Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều nay (3/6), ông Lâm Văn Hoàng - Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng nhấn mạnh nhà ở cho thuê được xác định là phân khúc chiến lược dài hạn, phục vụ đông đảo người dân, nhất là công nhân, người lao động, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Do vậy, cơ quan này sẽ tập trung nghiên cứu các chính sách về cơ chế chính sách ưu đãi vượt trội về đất đai và tài chính để các doanh nghiệp dễ tiếp cận quỹ đất và nguồn vốn tín dụng để phát triển các dự án.

Nghiên cứu cơ chế chính sách ưu đãi vượt trội

Thông tin cụ thể tại họp báo, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Lâm Văn Hoàng cho rằng mô hình nhà ở cho thuê không phải mới, pháp luật hiện hành đã có quy định chính sách rất đầy đủ. Đặc biệt Luật Nhà ở năm 2023 đã quy định rất rõ ba hình thức về nhà ở là nhà ở để bán, nhà ở cho thuê và nhà ở cho thuê mua. Tuy vậy, kết quả thực hiện trong thời gian vừa qua vẫn còn hạn chế, đặc biệt là phân khúc nhà cho thuê kết quả rất hạn chế.

Trước thực tế trên, theo ông Hoàng, trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa rất nhanh và nhu cầu nhà ở tăng rất cao, rõ ràng cần phải có những giải pháp mạnh mẽ về vốn, về đất đai, về cơ chế quản lý ưu đãi vượt trội hơn nữa.

“Để đẩy mạnh phân khúc này, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng đã có chỉ đạo rất kịp thời. Trong các cuộc họp gần đây, Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, ngành và địa phương nghiên cứu các cơ chế chính sách, tổ chức thực hiện để đẩy nhanh, đẩy mạnh,” ông Hoàng nói.

Riêng đối với Bộ Xây dựng, Chánh Văn phòng Lâm Văn Hoàng cho biết cơ quan này được Thủ tướng giao 3 nhóm nhiệm vụ chính. Thứ nhất là nhóm nhiệm vụ về đề xuất, hoàn thiện cơ chế chính sách. Với nhiệm vụ này, hiện nay, Bộ Xây dựng đã chủ động chủ động đề xuất kịp thời các cơ chế chính sách mới, quán triệt chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước để cụ thể hóa vào Luật Nhà ở sửa đổi và Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi, đang phấn đấu để trình Quốc hội thông qua kỳ họp tháng 10 năm nay.

“Tinh thần là chuyển đổi mạnh tư duy về nhà ở từ chủ yếu phát triển nhà ở thương mại sang phát triển đồng thời cả nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Trong đó, nhà ở cho thuê được xác định là phân khúc chiến lược dài hạn, phục vụ đông đảo người dân, nhất là công nhân, người lao động, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang,” ông Hoàng nói.

Theo đó, Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu các chính sách về cơ chế chính sách ưu đãi vượt trội về đất đai và tài chính để các doanh nghiệp dễ tiếp cận quỹ đất và nguồn vốn tín dụng để phát triển các dự án này. Bên cạnh nhà ở để bán cũng cần ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhất là mô hình chung cư cho thuê tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và các hành lang kinh tế quan trọng khác.

“Nhóm nhiệm vụ thứ hai mà Thủ tướng Chính phủ giao là ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật. Hiện nay, bộ đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành theo thẩm quyền các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về nhà ở cho thuê; đặc biệt chú trọng tiêu chuẩn an toàn, phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở cho thuê quy mô nhỏ và vừa,” ông Lâm Văn Hoàng thông tin.

Tiếp theo là nhóm nhiệm vụ xác định nhu cầu, giao chỉ tiêu và phân bổ nguồn lực phát triển. Ông Hoàng cho biết tới đây, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các địa phương (trước hết là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Hải Phòng, Đà Nẵng) là những thị trường địa phương rất là lớn, có nhu cầu lớn về phân khúc này, để xác định nhu cầu nhà ở cho thuê theo đối tượng và nhu cầu của các bộ, các cơ quan trực thuộc Trung ương, nhằm làm cơ sở để quy hoạch, phân bổ nguồn lực, tránh lệch pha cung cầu.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng sẽ tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê cho các địa phương trên cả nước.

Công trường Dự án xây dựng khu nhà ở xã hội Bãi Viên. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

“Chúng tôi cũng sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương đề xuất cơ chế phù hợp để huy động, phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước, nguồn lực xã hội cho phát triển nhà ở cho thuê và cơ chế vận hành quản lý (gồm cả quản lý kinh doanh thương mại tại các khu nhà cho thuê),” ông Hoàng nói.

Khảo sát nhu cầu đối với viên chức, sinh viên

Song song đó, ông Hoàng cho biết Bộ Xây dựng cũng đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện điều tra, khảo sát nhu cầu về nhà ở cho thuê trên địa bàn, theo hướng cụ thể đối với các nhóm đối tượng khác nhau (cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân, sinh viên), từng khu vực cụ thể, từ đó xây dựng kế hoạch đầu tư, bố trí nguồn vốn đầu tư để phát triển nhà ở cho thuê đáp ứng yêu cầu của từng nhóm đối tượng.

Trên cơ sở xác lập nhu cầu, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát quy hoạch, bố trí quỹ đất phù hợp, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê (đặc biệt tại các khu công nghiệp, khu vực tập trung dân cư) bằng nguồn vốn đầu tư công, Quỹ nhà ở địa phương hoặc nguồn vốn đầu tư tư.

“Thực tế cơ chế chính sách hiện nay cũng đã có, chúng ta có thể thực hiện được. Trong thời gian tới chúng ta tập trung vào cơ chế chính sách sửa đổi để có những ưu đãi vượt trội hơn nữa để tập trung đẩy mạnh phân khúc này. Đó là những giải pháp mà Bộ Xây dựng đang và sẽ làm trong thời gian tới để củng cố tinh thần này theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng,” ông Lâm Văn Hoàng nhấn mạnh.

Về phát triển nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo tập trung triển khai đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn, lựa chọn các chủ đầu tư có năng lực, kinh nghiệm, thực hiện các thủ tục hành chính theo luồng xanh, luồng ưu tiên,… để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu năm 2026 và các năm tiếp theo./.

Thủ tướng họp về nhà ở cho thuê ở Thành phố Hải Phòng và một số tỉnh phía bắc Chiều 1/6/2026, tại Hải Phòng, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì làm việc với lãnh đạo Thành phố Hải Phòng và các tỉnh Quảng Ninh; Bắc Ninh; Ninh Bình; Hưng Yên để triển khai ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê.