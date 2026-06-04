Israel và Liban nhất trí thực thi lệnh ngừng bắn

Israel và Liban ngày 3/6 (giờ địa phương) đã nhất trí thực thi lệnh ngừng bắn, song nhấn mạnh thỏa thuận này đòi hỏi “sự chấm dứt hoàn toàn” các hoạt động bắn phá của Hezbollah.

Theo tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc đàm phán do Mỹ chủ trì tại Washington, Israel và Liban - hai nước không có quan hệ ngoại giao chính thức - cũng nhất trí thiết lập “các khu vực thí điểm,” trong đó, lực lượng vũ trang Liban “sẽ độc quyền kiểm soát vùng lãnh thổ này để loại trừ mọi thực thể phi nhà nước.”

Bên cạnh đó, hai bên cũng nhất trí sẽ nhóm họp lại để tiếp tục đàm phán về “lộ trình chính trị và an ninh” trong tuần tới, với mục tiêu đạt được “thỏa thuận toàn diện”./.

Israel tấn công gần thủ đô Liban khiến nhiều người thương vong Giới chức Liban ngày 3/6 thông báo một cuộc không kích của Israel ở khu vực cửa ngõ phía Nam thủ đô Beirut, trong khi các cuộc tấn công khác tại miền Nam Liban khiến ít nhất 6 người thiệt mạng.