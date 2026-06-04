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Israel và Liban nhất trí thực thi lệnh ngừng bắn

Israel và Liban ngày 3/6 (giờ địa phương) đã nhất trí thực thi lệnh ngừng bắn, song nhấn mạnh thỏa thuận này đòi hỏi “sự chấm dứt hoàn toàn” các hoạt động bắn phá của Hezbollah.

Nhật Ninh
Phương tiện bị phá hủy sau vụ không kích của Israel tại Sidon, Liban ngày 28/5. (Ảnh: THX/TTXVN)
Phương tiện bị phá hủy sau vụ không kích của Israel tại Sidon, Liban ngày 28/5. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel và Liban ngày 3/6 (giờ địa phương) đã nhất trí thực thi lệnh ngừng bắn, song nhấn mạnh thỏa thuận này đòi hỏi “sự chấm dứt hoàn toàn” các hoạt động bắn phá của Hezbollah.

Theo tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc đàm phán do Mỹ chủ trì tại Washington, Israel và Liban - hai nước không có quan hệ ngoại giao chính thức - cũng nhất trí thiết lập “các khu vực thí điểm,” trong đó, lực lượng vũ trang Liban “sẽ độc quyền kiểm soát vùng lãnh thổ này để loại trừ mọi thực thể phi nhà nước.”

Bên cạnh đó, hai bên cũng nhất trí sẽ nhóm họp lại để tiếp tục đàm phán về “lộ trình chính trị và an ninh” trong tuần tới, với mục tiêu đạt được “thỏa thuận toàn diện”./.

(TTXVN/Vietnam+)
#thỏa thuận ngừng bắn #đàm phán hòa bình Israel Liban
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