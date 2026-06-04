Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có 5 ủy viên không thường trực mới

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 3/6, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bầu ra 5 ủy viên không thường trực mới của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2027-2028, bao gồm Áo, Kyrgyzstan, Bồ Đào Nha, Trinidad và Tobago cùng Zimbabwe.

Theo kết quả bỏ phiếu, Kyrgyzstan lần đầu tiên giành được ghế tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sau 4 vòng bỏ phiếu sít sao trong nhóm châu Á - Thái Bình Dương, với 142 phiếu ủng hộ, vượt qua Philippines chỉ có 49 phiếu.

Ở nhóm đại diện khu vực Tây Âu và các nước khác, Bồ Đào Nha nhận được 134 phiếu và Áo có 131 phiếu. Trong khi đó, Zimbabwe cùng Trinidad và Tobago lần lượt đại diện cho nhóm các nước châu Phi và khu vực Mỹ Latinh - Caribe.

Theo quy định, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm 15 thành viên, trong đó có 5 ủy viên thường trực nắm quyền phủ quyết và 10 ủy viên không thường trực được bầu luân phiên với nhiệm kỳ 2 năm.

Các nước mới trúng cử sẽ thay thế Somalia, Panama, Đan Mạch, Hy Lạp và Pakistan từ ngày 1/1/2027.

Kết quả bầu ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lần này cho thấy vai trò ngày càng gia tăng của các nước đang phát triển và tầm quan trọng của hoạt động vận động ngoại giao đa phương trong hệ thống Liên hợp quốc./.

Nga đề nghị Hội đồng Bảo an họp khẩn sau vụ tấn công trường học ở Lugansk Nga đã gửi đề nghị chính thức tới Hội đồng Bảo an, trong đó cáo buộc lực lượng Ukraine “cố ý tấn công” khu ký túc xá có sinh viên và trẻ vị thành niên sinh sống.