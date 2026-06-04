Đường ống khí đốt xuyên Sahara: Chiến lược năng lượng của châu Phi

Các quốc gia châu Phi đang thúc đẩy một trong những dự án hạ tầng năng lượng tham vọng nhất của lục địa là Dự án Đường ống khí đốt xuyên Sahara (TSGP).

Đây là kết quả cuộc họp ngày 3/6 giữa các bộ trưởng năng lượng và dầu mỏ của Algeria, Nigeria , Niger cùng đại diện các doanh nghiệp năng lượng chủ chốt như Sonatrach của Algeria, NNPC của Nigeria và Sonidam của Niger cùng các chuyên gia kỹ thuật.

Theo chương trình nghị sự, các bên sẽ xem xét kết quả nghiên cứu khả thi do Công ty tư vấn PENSPEN của Anh thực hiện, đồng thời đánh giá tiến độ triển khai lộ trình hợp tác đã được thống nhất trong các cuộc họp trước đây tại Niger, Nigeria và Algeria.

Dự án TSGP hướng tới xây dựng tuyến đường ống vận chuyển khí đốt từ Nigeria, quốc gia sở hữu trữ lượng khí đốt lớn nhất châu Phi, đi qua Niger và kết nối với hệ thống hạ tầng năng lượng của Algeria trước khi tiếp cận các thị trường châu Âu và quốc tế. Đây được xem là dự án có ý nghĩa chiến lược đối với cả ba quốc gia tham gia cũng như toàn bộ ngành năng lượng châu Phi.

Việc thúc đẩy dự án diễn ra trong bối cảnh nhu cầu đa dạng hóa nguồn cung năng lượng trên thế giới gia tăng, đặc biệt tại châu Âu. Với nguồn tài nguyên khí đốt dồi dào nhưng chưa được khai thác hết tiềm năng, châu Phi đang nỗ lực chuyển lợi thế tài nguyên thành động lực tăng trưởng kinh tế và nâng cao vị thế trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Được triển khai trong khuôn khổ Chương trình Đối tác mới vì sự phát triển của châu Phi (NEPAD), TSGP không chỉ là một dự án năng lượng mà còn là biểu tượng cho xu hướng tăng cường liên kết kinh tế và hạ tầng giữa các quốc gia trong khu vực.

Nếu được hoàn thành, tuyến đường ống xuyên Sahara được kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội xuất khẩu khí đốt của châu Phi, thu hút thêm đầu tư quốc tế và góp phần đưa lục địa này trở thành một trong những trung tâm cung ứng năng lượng quan trọng của thế giới trong tương lai./.

Châu Phi đẩy mạnh kế hoạch điện hạt nhân đảm bảo an ninh năng lượng Đối với những quốc gia có nhà máy điện hạt nhân, việc tăng công suất phát điện đang được ưu tiên, trong khi đó, các nước chưa sở hữu công nghệ này đang xúc tiến kế hoạch xây dựng lò phản ứng.

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