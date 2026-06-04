Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ chính thức "khai tử" tàu thăm dò sao Hỏa MAVEN

Sau nửa năm nỗ lực liên lạc trong vô vọng, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã chính thức tuyên bố kết thúc sứ mệnh của tàu thăm dò MAVEN trên sao Hỏa.

Con tàu nghiên cứu khí quyển này đã rơi vào trạng thái im lặng bí ẩn từ đầu tháng 12/2025 và được xác định là không còn khả năng phục hồi.

Theo thông tin từ NASA, sự cố xảy ra khi MAVEN di chuyển vào vùng khuất phía sau Hành tinh Đỏ. Các dữ liệu phân tích cuối cùng cho thấy con tàu đã rơi vào trạng thái tự quay rất nhanh (fast spin), làm xáo trộn quỹ đạo, khiến hệ thống pin trên tàu bị cạn kiệt năng lượng hoàn toàn.

Một hội đồng đánh giá do NASA thành lập kết luận con tàu hiện đã vô phương cứu chữa, dù xác của tàu được cho là vẫn đang bay vô định trên quỹ đạo sao Hỏa và cơ quan này vẫn tiếp tục điều tra nguyên nhân cốt lõi dẫn đến sự cố kỹ thuật trên.

Dù kết thúc trong im lặng, MAVEN vẫn được đánh giá là một trong những chương trình thành công bậc nhất của NASA với tuổi thọ phi thường.

Được phóng lên vũ trụ vào năm 2013 và chính thức đi vào quỹ đạo sao Hỏa từ năm 2014, con tàu ban đầu chỉ được thiết kế để hoạt động trong vòng 1 đến 2 năm, nhưng đã bền bỉ hoạt động suốt hơn 1 thập kỷ.

Ngay trong năm ngoái, trước khi gặp sự cố, MAVEN vẫn kịp hoàn thành việc theo dõi thời tiết sao Hỏa và quan sát một sao chổi liên sao đi lạc.

Bà Shannon Curry, Giáo sư vật lý thiên văn tại Đại học Colorado Boulder đồng thời là nhà khoa học dẫn đầu dự án, khẳng định đây là “sứ mệnh sao Hỏa xuất sắc nhất từ trước đến nay.”

Bà cho biết nhờ có MAVEN, nhân loại giờ đây đã hiểu về hiện tượng thoát khí quyển ở sao Hỏa rõ hơn bất kỳ hành tinh nào khác, biến Hành tinh Đỏ thành một phòng thí nghiệm tự nhiên tuyệt vời để nghiên cứu về các hành tinh đất đá.

Bên cạnh những đóng góp lịch sử giúp thay đổi sâu sắc hiểu biết của con người về khí hậu và khả năng nuôi dưỡng sự sống của sao Hỏa, MAVEN còn đóng vai trò quan trọng như một trạm tiếp sóng, giúp truyền tải dữ liệu giữa Trái Đất và các robot tự hành đang hoạt động dưới bề mặt như Curiosity và Perseverance.

Với việc MAVEN chính thức dừng hoạt động, bà Tiffany Morgan, người đứng đầu chương trình khám phá sao Hỏa của NASA, cho biết các tàu bệ phóng quỹ đạo khác sẽ phải tiếp quản trách nhiệm gánh vác các trạm tiếp sóng này để đảm bảo thông suốt liên lạc cho các nhiệm vụ dưới mặt đất./.

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