Meta phản đối việc Australia buộc các “ông lớn” công nghệ trả tiền cho tin tức

Ngày 3/6, Tập đoàn công nghệ Meta đã lên tiếng phản đối kế hoạch mà họ cho là “bất công” của Australia, theo đó buộc các công ty mạng xã hội phải trả tiền cho nội dung tin tức, đồng thời tuyên bố không đồng tình với dự luật này.

Trong bối cảnh các công ty truyền thông truyền thống trên toàn thế giới đang phải vật lộn để tồn tại khi ngày càng nhiều độc giả tiếp cận tin tức thông qua mạng xã hội, Australia muốn các tập đoàn công nghệ lớn bồi thường cho các nhà xuất bản trong nước mỗi khi họ chia sẻ bài viết, từ đó tạo ra lưu lượng truy cập trên nền tảng của mình.

Meta-công ty mẹ của Facebook và Instagram, cho rằng dự luật được xây dựng chưa hợp lý, tạo ra sự bất bình đẳng trong cách áp dụng và khó có thể góp phần hình thành một ngành tin tức đa dạng, bền vững.

Công ty bày tỏ quan điểm phản đối dự luật, đồng thời nhận định các quy định này chưa phản ánh đầy đủ các yếu tố kinh tế của thị trường và có thể không mang lại hiệu quả như kỳ vọng đối với sự phát triển lâu dài của ngành báo chí Australia.

Theo dự luật, các công ty mạng xã hội như Meta, Google và TikTok trước tiên sẽ có cơ hội ký các thỏa thuận nội dung với các nhà xuất bản địa phương. Nếu từ chối, họ sẽ phải chịu một khoản thu bắt buộc tương đương 2,25% doanh thu tại Australia.

Dự luật, được công bố hồi đầu năm nay, nhằm bịt một “kẽ hở pháp lý.” Kẽ hở này cho phép các nền tảng mạng xã hội như Facebook hay Instagram xóa hoặc ngừng hiển thị tin tức trên nền tảng của họ mà không phải trả tiền hay chịu trách nhiệm gì cho các cơ quan báo chí.

Nói cách khác, chính phủ muốn đảm bảo rằng các nền tảng mạng xã hội không thể tránh nghĩa vụ chia sẻ lợi ích tài chính với báo chí chỉ bằng cách loại bỏ tin tức khỏi ứng dụng. Dự luật này dự kiến sẽ được trình lên Quốc hội Australia vào cuối năm nay.

Trước đó, khi Canberra đề xuất một đạo luật tương tự vào năm 2024, Meta đã thông báo rằng người dùng tại Australia sẽ không còn truy cập được tab “Tin tức” trên nền tảng.

Những người ủng hộ dự luật lập luận rằng các công ty mạng xã hội thu hút người dùng nhờ các bản tin và đồng thời chiếm phần lớn doanh thu quảng cáo trực tuyến, vốn có thể hỗ trợ các tòa soạn báo đang gặp khó khăn.

Một nghiên cứu của Đại học Canberra cho thấy hơn 1/2 dân số Australia sử dụng mạng xã hội như nguồn tin tức chính./.

Meta thắng kiện tại Tòa sơ thẩm của Liên minh châu Âu Meta phải đối mặt với các quy tắc và nghĩa vụ nghiêm ngặt sau khi bị chỉ định là "người gác cổng" theo DMA, và các sản phẩm Facebook, Instagram và WhatsApp của hãng phải chịu sự giám sát chặt chẽ hơn.

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