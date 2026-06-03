Meta thắng kiện tại Tòa sơ thẩm của Liên minh châu Âu

Ngày 3/6, tập đoàn công nghệ Meta của Mỹ đã thắng kiện tại Tòa sơ thẩm của Liên minh châu Âu (EU), buộc EU phải dỡ bỏ các quy định khắt khe đối với nền tảng Facebook Marketplace, nhưng lại thua trong một vụ kiện tương tự liên quan đến Messenger.

Đây được xem là một cuộc thử nghiệm pháp lý về quyền lực của EU trong việc điều tiết các gã khổng lồ công nghệ.

Vụ kháng cáo trước Tòa án sơ thẩm của EU tại Luxembourg liên quan đến việc chỉ định các nền tảng này theo Đạo luật Thị trường kỹ thuật số (DMA) của EU.

Đạo luật DMA đưa ra danh sách những việc các nền tảng kỹ thuật số lớn nhất thế giới được làm và không được làm nhằm kiểm soát các nền tảng này và tạo ra một không gian trực tuyến mở.

Meta phải đối mặt với các quy tắc và nghĩa vụ nghiêm ngặt sau khi bị chỉ định là "người gác cổng" theo DMA, và các sản phẩm Facebook, Instagram và WhatsApp của hãng phải chịu sự giám sát chặt chẽ hơn vì bị coi là "dịch vụ nền tảng cốt lõi" theo luật.

Tuy nhiên, gã khổng lồ công nghệ Mỹ đã đệ đơn kiện vào tháng 11/2023, lập luận rằng ứng dụng Messenger và Marketplace đều là phần mở rộng của Facebook và không phải đối mặt với các nghĩa vụ nghiêm ngặt riêng.

Tuyên bố của tòa nêu rõ hủy bỏ quyết định chỉ định Meta là người gác cổng đối với Marketplace, đồng thời duy trì việc chỉ định Meta đối với ứng dụng liên lạc cá nhân Messenger.

Liên quan đến việc phân loại Marketplace là "dịch vụ nền tảng cốt lõi" chịu các quy định nghiêm ngặt hơn, tòa nhận thấy Ủy ban châu Âu (EC) đã "sai sót về mặt pháp luật" ở một số điểm, theo đó EC đã không tính đến những thay đổi được thực hiện đối với nền tảng vào giữa năm 2023, và cho rằng vụ kiện của họ "thiếu lý lẽ thuyết phục."

Tuy nhiên, đối với Messenger, tòa án đồng ý với EC rằng nền tảng tin nhắn này "khác biệt với mạng xã hội Facebook," lưu ý rằng nền tảng này "được cung cấp thông qua các ứng dụng độc lập" và "Meta quảng bá các công cụ dành riêng cho dịch vụ đó."

Ngoài Meta, các "ông lớn" khác được chỉ định là "người gác cổng" theo DMA có chủ sở hữu của TikTok là ByteDance (Trung Quốc), công ty mẹ của Google là Alphabet, Amazon, Apple, Booking và Microsoft.

Năm 2025, EU đã áp đặt các khoản phạt đầu tiên vì vi phạm quy tắc DMA, phạt Meta và Apple lần lượt 200 triệu euro (232 triệu USD) và 500 triệu euro (580 triệu USD). Các khoản phạt này đã làm dấy lên cáo buộc từ Mỹ rằng EU đang cố tình nhắm mục tiêu vào các công ty Mỹ. Brussels phủ nhận cáo buộc này./.

Meta ra mắt các gói thuê bao trả phí cho Instagram, Facebook và WhatsApp Các dịch vụ mới sẽ được Meta triển khai trên toàn cầu; đồng thời Meta cũng đang phát triển thêm các gói thuê bao dành cho doanh nghiệp, nhà sáng tạo nội dung và các sản phẩm Trí tuệ Nhân tạo.