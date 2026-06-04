i-HaTinh: Cầu nối số thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền và người dân

Chỉ sau hơn 2 tháng chính thức vận hành, ứng dụng Công dân số Hà Tĩnh (i-HaTinh) đã chạm và vượt mốc 100.000 tài khoản cài đặt.

Từ những phản ánh trực quan qua nền tảng, khoảng cách giữa chính quyền và người dân đang được thu hẹp, mở ra chương mới trong công tác quản lý và phục vụ công ích tại địa phương.

Phủ sóng ứng dụng số

Theo số liệu từ Trung tâm Khoa học Công nghệ và Chuyển đổi số Hà Tĩnh, đến nay, nền tảng i-HaTinh đã ghi nhận một cột mốc ấn tượng với hơn 100.000 tài khoản đăng ký sử dụng.

Hệ thống đã tiếp nhận 2.798 phản ánh, góp ý của người dân, trong đó có 2.255 tương tác được thực hiện trực tiếp qua ứng dụng i-HaTinh và 543 phản ánh qua đường dây nóng tổng đài 19009038.

Để đạt được những kết quả trên, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh đã phát huy tốt vai trò chỉ đạo, định hướng trong quá trình nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện hệ thống.

Với sự quyết liệt, chủ động, Sở đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để từng bước tối ưu hóa nền tảng số, biến một công cụ công nghệ trở thành cầu nối hữu hiệu phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trực tiếp phụ trách kỹ thuật, vận hành và điều phối hệ thống, Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số Hà Tĩnh thường xuyên nâng cấp nền tảng, cải thiện trải nghiệm người dùng; đồng thời phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng ứng dụng.

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số Hà Tĩnh chia sẻ: Mục tiêu của i-HaTinh là xây dựng một hệ sinh thái tương tác thông minh, nơi mỗi người dân đều có tiếng nói và mỗi tiếng nói đều được lắng nghe.

Cán bộ, kỹ thuật viên Trung tâm Khoa học Công nghệ và Chuyển đổi số Hà Tĩnh tập trung vận hành, điều phối và xử lý kịp thời các kiến nghị, tương tác của người dân gửi về ứng dụng Công dân số i-HaTinh. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)

Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cấp hạ tầng, tích hợp sâu các tiện ích để i-HaTinh ngày càng hoàn thiện hơn.

Đằng sau con số hơn 100.000 tài khoản đăng ký là sự vào cuộc đồng bộ của các địa phương trong việc đưa ứng dụng số đến gần hơn với người dân.

Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo đã được triển khai như các “điểm hẹn số” trước cổng trường thi, nơi đoàn viên thanh niên tranh thủ thời gian phụ huynh chờ đón con để hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng.

Tại hai xã biên giới Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2, các tổ chuyển đổi số cộng đồng đã đến từng thôn, bản để hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số.

Ở cơ sở, cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy vai trò của các tổ dân phố, tổ liên gia tự quản trong công tác tuyên truyền; đồng thời phổ biến tài liệu hướng dẫn qua các nhóm Zalo để người dân dễ dàng tiếp cận. Các đội hình tình nguyện cũng thường xuyên có mặt tại nhà văn hóa thôn, hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng.

Hiệu quả từ thực tiễn

Hiệu quả của i-HaTinh được thể hiện qua việc tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh của người dân và trách nhiệm giải quyết công việc của chính quyền các cấp.

Trong tổng số các tương tác gửi về hệ thống, i-HaTinh ghi nhận đã có 1.100 phản ánh được các cơ quan, đơn vị xử lý triệt để; 1.471 phản ánh, góp ý đã được tiếp nhận, phân phối đúng địa chỉ tới các cơ quan chức năng để giải quyết theo thẩm quyền và 15 trường hợp đang được yêu cầu bổ sung thông tin.

Điều đáng chú ý và ghi nhận chính là việc không phát sinh bất kỳ phản ánh nào quá hạn. Con số này phản ánh tinh thần chủ động, trách nhiệm cao và sự phối hợp ngày càng nhịp nhàng, chặt chẽ giữa các phòng, ban, ngành trong công tác tiếp nhận, xử lý thông tin.

Hiệu quả từ ứng dụng đã mang lại niềm vui lớn cho người dân. Câu chuyện tại khu vực thôn 1, xã Cẩm Trung là một minh chứng cụ thể. Suốt một thời gian dài, tình trạng rác thải tập kết bừa bãi gần khu dân cư tại đây đã gây ra mùi hôi thối nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống và sức khỏe của các hộ dân.

Ngay sau khi một công dân chụp ảnh và gửi phản ánh qua ứng dụng i-HaTinh, thông tin lập tức được điều phối thẳng tới Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Trung. Lãnh đạo xã đã trực tiếp chỉ đạo bộ phận chuyên môn xuống hiện trường xác minh và tổ chức lực lượng thu gom, dọn dẹp, hoàn trả không gian trong lành cho khu dân cư chỉ trong thời gian ngắn.

Một trường hợp tương tự minh chứng cho tốc độ xử lý “thần tốc” của chính quyền số diễn ra ngay tại trung tâm đô thị. Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 20/5/2026, một người dân phát hiện tại số nhà 318 đường Hải Thượng Lãn Ông, thuộc địa bàn phường Thành Sen có một cây xanh lớn đã chết khô lâu ngày, cành mục có nguy cơ gãy đổ bất cứ lúc nào, đe dọa trực tiếp đến an toàn của người tham gia giao thông và làm mất mỹ quan đô thị.

Người dân đã mở ứng dụng i-HaTinh, gửi hình ảnh phản ánh. Hệ thống ngay lập tức chuyển thông tin đến Ủy ban Nhân dân phường Thành Sen.

Đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng công dân số i-HaTinh ngay tại các tổ liên gia. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)

Sau khi kiểm tra, xác định mức độ nguy hiểm, đơn vị chức năng đã cử lực lượng chuyên trách đến xử lý. Đến 15 giờ 13 phút cùng ngày, tức là chưa đầy 8 giờ kể từ khi nhận tin báo, cây xanh nguy hiểm đã được cắt bỏ hoàn toàn, trả lại sự an toàn cho lòng đường, vỉa hè.

Bà Nguyễn Thị Nhung, công dân phường Thành Sen cho biết: Cách làm việc nhanh chóng, sâu sát của chính quyền thông qua ứng dụng công dân số i-HaTinh khiến người dân chúng tôi vô cùng nể phục và tin tưởng. Giờ đây, i-HaTinh giống như một đường dây nóng trực tiếp của mỗi người dân với chính quyền.

Sự ra đời và thành công bước đầu của i-HaTinh sau hơn 2 tháng vận hành không chỉ đơn thuần là một dấu mốc về mặt công nghệ mà đó là lời khẳng định mạnh mẽ cho quyết tâm đổi mới phương thức quản trị, lấy người dân làm trung tâm của tỉnh Hà Tĩnh.

Khi khoảng cách giữa người dân và chính quyền được san phẳng bằng sự minh bạch, bằng tốc độ xử lý và tinh thần cầu thị, công nghệ số đã thực sự chuyển hóa thành sức mạnh đồng thuận, khơi dậy niềm tin và chung tay xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng văn minh, hiện đại./.

i-Hatinh: Cầu nối thân thiện giữa người dân và chính quyền địa phương Hệ thống được thiết kế đa kênh, cho phép người dân gửi phản ánh thông qua ứng dụng i-HaTinh, tổng đài 19009038 hoặc Cổng thông tin tương tác công dân.