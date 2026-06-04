Mỹ xác nhận Tổng thống Trump dự Hội nghị thượng đỉnh NATO

Ngày 3/6, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio xác nhận Tổng thống Donald Trump sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), dự kiến diễn ra tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 7-8/7 tới.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều hoài nghi về cam kết của Washington đối với liên minh quân sự này.



Phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, ông Rubio cho biết Tổng thống sẽ trực tiếp tham dự cuộc họp sắp tới của các nguyên thủ quốc gia NATO, tại đó các nội dung liên quan sẽ được làm rõ.

Ông đồng thời khẳng định Mỹ vẫn là thành viên của NATO, song nhấn mạnh rằng liên minh này cần thực hiện những thay đổi mang tính quyết định.



Ông Rubio mô tả hội nghị sắp tới, với sự tham dự của 32 quốc gia thành viên, “có lẽ là cuộc họp quan trọng nhất trong lịch sử NATO,” bởi “có những vấn đề cần được làm rõ và điều chỉnh.”



Quan hệ giữa Mỹ và liên minh quân sự này vẫn căng thẳng kể từ khi các chính phủ châu Âu từ chối tham gia cùng Washington và Israel trong cuộc xung đột với Iran. Washington cũng đã rút một phần lực lượng khỏi châu Âu.



Trước đó ngày 2/6, trong một phiên điều trần khác trước Quốc hội, ông Rubio bày tỏ sự không hài lòng trước việc Tây Ban Nha từ chối cho phép lực lượng Mỹ sử dụng các căn cứ của nước này cho các cuộc tấn công nhằm vào Iran.



Cùng ngày 3/6, Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ (USEUCOM) cho biết các quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ đã thông báo với các đồng minh rằng Washington sẽ “điều chỉnh lại quy mô” đóng góp của mình trong Mô hình Lực lượng NATO - cơ chế tập hợp các lực lượng có thể được huy động khi liên minh đối mặt với khủng hoảng hoặc xung đột.



Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, trong tuyên bố, USEUCOM cho biết động thái này nhằm phù hợp với Chiến lược Quốc phòng Quốc gia 2026 của Washington và tầm nhìn về một “NATO 3.0.”



Tư lệnh của USEUCOM, Tướng Mỹ Alexus Grynkewich cho biết để bù đắp cho việc Mỹ từng bước thu hẹp vai trò trong một số lĩnh vực năng lực quân sự của liên minh, Washington kỳ vọng các đồng minh châu Âu và Canada sẽ nhanh chóng tăng cường đóng góp trong thời gian tới, đặc biệt là trong các lĩnh vực thiết bị bay có người lái và không người lái, cũng như tàu hải quân.



Một nguồn tin quân sự cho biết, theo kế hoạch của Mỹ, số lượng máy bay chiến đấu F-15 và F-15E của Mỹ dành cho NATO sẽ giảm khoảng 35% xuống còn 99 chiếc và số lượng thiết bị bay không người lái MQ-4 và MQ-9 Reaper sẽ giảm 50% xuống còn 12 chiếc. Việc giảm số lượng thiết bị bay không người lái MQ-9 sẽ làm suy yếu khả năng giám sát của NATO, kéo theo những tổn hại rất lớn.



Việc thúc đẩy châu Âu gánh vác nhiều hơn trách nhiệm quốc phòng dự kiến sẽ trở thành một trọng tâm quan trọng trong nội bộ liên minh, trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh NATO sắp diễn ra tại Ankara vào tháng 7 tới./.

NATO trước nguy cơ khủng hoảng lịch sử nếu Mỹ giảm cam kết quân sự Việc Mỹ rút quân khỏi Đức và giảm hiện diện tại châu Âu đang khiến NATO đối mặt trước nguy cơ khủng hoảng lịch sử, làm dấy lên lo ngại về tương lai an ninh của liên minh quân sự này.

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