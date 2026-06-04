Mỹ khẳng định kinh tế tiếp tục tăng trưởng bất chấp xung đột với Iran

Ngày 3/6, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định nền kinh tế "xứ cờ hoa" vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định bất chấp những tác động từ cuộc xung đột với Iran, đồng thời bày tỏ tin tưởng chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể giảm đáng kể thâm hụt ngân sách trong những năm tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phát biểu tại phiên điều trần trước Ủy ban Tài chính Thượng viện, ông Bessent cho biết nền kinh tế Mỹ đã tăng trưởng 2,6% trong 4 quý gần đây, bất chấp những thách thức phát sinh từ tình hình chính trị trong nước, cũng như các diễn biến an ninh quốc tế. Nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì khả năng chống chịu trước các cú sốc bên ngoài, trong đó có cuộc xung đột liên quan đến Iran.

Ông cho rằng các biện pháp của chính quyền hiện nay không chỉ bảo vệ lợi ích kinh tế mà còn góp phần tăng cường an ninh quốc gia.

Bên cạnh đó, ông Bessent cũng nhấn mạnh vai trò của các chính sách kinh tế chủ chốt do Tổng thống Trump thúc đẩy. Theo ông, gần 1/2 số hồ sơ khai thuế đã sử dụng ít nhất một trong 4 chính sách trọng tâm của chính quyền hiện nay.

Các doanh nghiệp đang được hưởng nhiều ưu đãi thuế nhằm khuyến khích đầu tư và mở rộng sản xuất, bao gồm cơ chế khấu trừ ngay các khoản đầu tư vào thiết bị, công trình xây dựng và cơ sở phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Bên cạnh đó, chính sách cho phép khấu trừ 100% chi phí nghiên cứu và phát triển được đánh giá là động lực quan trọng giúp doanh nghiệp tăng cường đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ông Bessent cho rằng yếu tố quan trọng nhất đối với cộng đồng doanh nghiệp là môi trường chính sách ổn định và có thể dự báo được. Điều này giúp các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch đầu tư dài hạn, mở rộng hoạt động sản xuất và tuyển dụng lao động.

Theo ông, việc gia tăng đầu tư và tích lũy vốn sẽ góp phần nâng cao năng suất lao động, từ đó cải thiện thu nhập thực tế và mức sống của người dân Mỹ.

Đề cập đến tình hình tài khóa, ông Bessent cho rằng nguyên nhân chủ yếu của tình trạng thâm hụt ngân sách hiện nay là mức chi tiêu công quá cao, thay vì sự thiếu hụt nguồn thu.

Ông nhận định Mỹ đang đồng thời đối mặt với thách thức về kiểm soát chi tiêu và duy trì tăng trưởng kinh tế. Nếu giải quyết hiệu quả hai vấn đề này, chính phủ sẽ có điều kiện giảm nợ công và từng bước đưa mức thâm hụt ngân sách về mục tiêu 3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Bộ trưởng Tài chính Mỹ bày tỏ tin tưởng rằng đến cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Trump, Mỹ có thể đạt được mức thâm hụt ngân sách với tỷ lệ “bắt đầu bằng con số 3,” qua đó tạo nền tảng vững chắc hơn cho ổn định tài chính và tăng trưởng dài hạn.

Cùng ngày, công ty xử lý bảng lương ADP đã công bố báo cáo cho thấy khu vực tư nhân của Mỹ đã tạo thêm 122.000 việc làm trong tháng 5. Điều này cho thấy thị trường lao động tiếp tục duy trì sức chống chịu trước những biến động kinh tế.

Con số này cao hơn mức tăng 105.000 việc làm của tháng 4 và vượt dự báo 110.000 việc làm của các chuyên gia kinh tế do Dow Jones khảo sát. Đây cũng là mức tăng việc làm hằng tháng cao nhất kể từ tháng 1/2025. Ngoài ra, ADP cũng điều chỉnh giảm số việc làm được tạo mới trong tháng 4 thêm 4.000 việc làm so với số liệu công bố trước đó.

Theo báo cáo, tăng trưởng việc làm trong tháng 5 diễn ra trên diện rộng hơn so với các tháng gần đây. Trong số 10 lĩnh vực được ADP theo dõi, có 8 lĩnh vực ghi nhận số lượng lao động tăng. Dẫn đầu là nhóm giáo dục và dịch vụ y tế với 57.000 việc làm mới. Ngành thương mại, vận tải và tiện ích công cộng bổ sung 36.000 việc làm, trong khi lĩnh vực dịch vụ chuyên môn và dịch vụ doanh nghiệp tăng thêm 11.000 việc làm.

Ngành xây dựng và lĩnh vực giải trí, du lịch cùng ghi nhận mức tăng 8.000 việc làm. Ngược lại, ngành thông tin truyền thông giảm 9.000 việc làm và lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên, khai khoáng giảm 3.000 việc làm.

Kinh tế trưởng của ADP, bà Nela Richardson, nhận định hoạt động tuyển dụng trong tháng 5 có mức độ lan tỏa rộng hơn so với xu hướng thường thấy trong vài năm gần đây, phản ánh sự ổn định của thị trường lao động trước mùa tuyển dụng Hè.

Báo cáo của ADP được công bố 2 ngày trước khi Bộ Lao động Mỹ công bố số liệu việc làm phi nông nghiệp tháng 5. Hiện các nhà phân tích Phố Wall dự báo nền kinh tế Mỹ tạo thêm khoảng 80.000 việc làm trong tháng vừa qua, trong khi tỷ lệ thất nghiệp được giữ ở mức 4,3%.

Các số liệu việc làm sẽ được giới chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) theo dõi chặt chẽ trước cuộc họp chính sách tiền tệ dự kiến diễn ra trong hai ngày 16-17/6. Theo định giá của thị trường tài chính, khả năng Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản trong khoảng 3,5%-3,75% tại cuộc họp này hiện được đánh giá ở mức rất cao./.

Niềm tin của người dân Mỹ về triển vọng kinh tế ở mức thấp chưa từng thấy Khảo sát của công ty phân tích dữ liệu J.D. Power cho thấy giá cả đang tăng đối với nhiều người Mỹ, với 65% người tiêu dùng cho biết mức tăng này vượt quá thu nhập của họ.