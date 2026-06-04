Ngành tài chính châu Âu đối mặt áp lực ngày càng lớn từ rủi ro an ninh mạng

Theo báo La Tribune của Pháp, ngành tài chính châu Âu đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ các sự cố công nghệ và an ninh mạng.

Báo cáo đầu tiên do các cơ quan giám sát tài chính của Liên minh châu Âu (EU) công bố ngày 3/6 cho thấy các tổ chức tài chính trong khối đã ghi nhận tổng cộng 3.383 sự cố nghiêm trọng liên quan đến hệ thống thông tin trong năm 2025, tương đương trung bình gần 9 vụ mỗi ngày, hay khoảng 1 sự cố lớn sau mỗi 2 giờ.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, báo cáo do 3 cơ quan giám sát tài chính hàng đầu của EU gồm Cơ quan Ngân hàng châu Âu (EBA), Cơ quan Quản lý Bảo hiểm và Chế độ hưu trí theo việc làm châu Âu (EIOPA), Cơ quan Chứng khoán và Thị trường châu Âu (ESMA) thực hiện.

Các cơ quan này cho biết những sự cố được thống kê đều có khả năng gây ảnh hưởng đáng kể đến các hệ thống công nghệ hỗ trợ những hoạt động trọng yếu của các tổ chức tài chính.

Tuy nhiên, các nhà giám sát nhấn mạnh rằng số lượng sự cố lớn không nên được xem là dấu hiệu cho thấy hệ thống tài chính châu Âu đang tồn tại những điểm yếu mang tính cấu trúc.

Sự gia tăng của các sự cố phản ánh thực tế rằng ngành tài chính ngày càng phụ thuộc vào công nghệ số, các hệ thống ngày càng phức tạp và mức độ kết nối giữa các tổ chức ngày càng cao. Trong môi trường như vậy, các rủi ro vận hành và sự cố công nghệ gần như là điều khó tránh khỏi.

Các hoạt động liên quan đến tín dụng và thanh toán là những lĩnh vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Phần lớn các sự cố xuất phát từ lỗi kỹ thuật hoặc trục trặc hệ thống, nhưng cũng có không ít trường hợp bắt nguồn từ các yếu tố bên ngoài như mất điện diện rộng, lỗi của con người hoặc các cuộc tấn công mạng.

Báo cáo dẫn chứng sự cố mất điện quy mô lớn tại Tây Ban Nha vào năm 2025 như một ví dụ về những yếu tố bên ngoài có thể tác động mạnh đến hoạt động của các định chế tài chính.

Đáng chú ý là khoảng 30% số sự cố nghiêm trọng được ghi nhận có liên quan đến các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài của các tổ chức tài chính. Điều này cho thấy mức độ phụ thuộc ngày càng lớn của các ngân hàng, công ty bảo hiểm và tổ chức tài chính vào hệ sinh thái công nghệ, điện toán đám mây và các nhà thầu chuyên biệt. Khi một đối tác công nghệ gặp sự cố, tác động có thể lan rộng tới nhiều tổ chức cùng lúc.

Các cơ quan giám sát cũng cảnh báo rằng sự phát triển nhanh chóng của các công cụ trí tuệ nhân tạo có thể làm gia tăng mức độ tinh vi của các mối đe dọa mạng trong tương lai. Vì vậy, họ kêu gọi các tổ chức tài chính duy trì những tiêu chuẩn an ninh mạng cao nhất để có thể ứng phó hiệu quả với các rủi ro mới.

Bản báo cáo được xây dựng dựa trên dữ liệu thu thập theo quy định mới của EU mang tên Đạo luật Phục hồi hoạt động kỹ thuật số (DORA), có hiệu lực từ năm 2025.

Đây là khuôn khổ pháp lý được thiết kế nhằm tăng cường khả năng chống chịu của ngành tài chính trước các sự cố công nghệ và các cuộc tấn công mạng đang ngày càng gia tăng.

DORA yêu cầu các tổ chức tài chính phải tuân thủ những tiêu chuẩn chung về quản lý rủi ro công nghệ thông tin, thực hiện các bài kiểm tra sức chịu đựng của hệ thống, đồng thời xây dựng quy trình ứng phó và báo cáo sự cố một cách minh bạch. Mục tiêu là hạn chế nguy cơ lây lan rủi ro trong toàn hệ thống tài chính châu Âu.

Dù số lượng sự cố ở mức cao, báo cáo cho thấy phần lớn các tổ chức tài chính đã xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh. Khoảng 60% số sự cố nghiêm trọng không gây gián đoạn hoặc chỉ gây ảnh hưởng rất hạn chế tới khách hàng và các giao dịch tài chính.

Tuy nhiên, khoảng 30% số sự cố có tác động xuyên biên giới, ảnh hưởng đến nhiều quốc gia cùng lúc, cho thấy tính chất ngày càng liên kết và phụ thuộc lẫn nhau của hệ thống tài chính châu Âu trong kỷ nguyên số.

Những số liệu mới nhất cho thấy an ninh mạng đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với ngành tài chính. Trong bối cảnh các ngân hàng và tổ chức tài chính đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng AI, việc bảo vệ hạ tầng công nghệ sẽ tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của các cơ quan quản lý cũng như các doanh nghiệp trong những năm tới./.

45 quốc gia tham gia cuộc diễn tập an ninh mạng lớn nhất thế giới Cuộc diễn tập quy tụ 16 đội từ các nước thành viên và đối tác của NATO, với khoảng 4.000 chuyên gia, trong đó có lực lượng từ Quân đội Liên bang Đức, Thụy Sĩ, Áo và Luxembourg.

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