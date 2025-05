Đối thoại Shangri-La lần thứ 22: Mỹ, Nhật Bản mở rộng hợp tác an ninh mạng

Ngày 31/5, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani và người đồng cấp Mỹ Pete Hegseth đã nhất trí thúc đẩy hợp tác an ninh mạng, trong bối cảnh các mối đe dọa về an ninh mạng ngày càng gia tăng.



Bộ trưởng Gen Nakatani đã thông báo như vậy với báo giới sau cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegseth, bên lề Đối thoại Shangri-La, hội nghị an ninh cấp cao thường niên khu vực châu Á, diễn ra tại Singapore từ ngày 30/5 đến 1/6.



Bộ trưởng Nakatani cũng chia sẻ với báo giới rằng hai bên khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy các ưu tiên chiến lược hàng đầu của Nhật Bản và Mỹ, trong bối cảnh Lầu Năm Góc có kế hoạch công bố phiên bản cập nhật của Chiến lược Quốc phòng Quốc gia.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump trước đó cho biết đang nỗ lực hoàn tất bản dự thảo cuối cùng của tài liệu này và dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối tháng 8 năm nay.



Cam kết của người đứng đầu Bộ Quốc phòng hai nước về thúc đẩy hợp tác an ninh mạng được đưa ra trong bối cảnh Nhật Bản vừa thông qua luật mới, trong đó đưa ra các biện pháp “phòng thủ mạng chủ động” nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công mạng. Luật này cho phép cảnh sát và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản quyền truy cập và vô hiệu hóa các máy chủ bị nghi ngờ là nguồn phát tán tấn công mạng.



Tuy nhiên, Bộ trưởng Gen Nakatani không nói rõ liệu trong cuộc hội đàm, Bộ trưởng Hegseth có đề nghị Nhật Bản chia sẻ thêm chi phí quốc phòng hay không.

Trong thời gian qua, Tổng thống Trump từng lên tiếng về việc hiệp ước an ninh song phương với Nhật Bản là chưa công bằng đối với Mỹ. Về quan hệ song phương, các nguồn tin của Chính phủ Nhật Bản cho biết, Tokyo đang hướng đến việc tiến hành đối thoại an ninh “2+2” với Mỹ, với sự tham gia của các Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng hai nước.

Nếu diễn ra tại Washington vào mùa Hè năm nay, đây sẽ là cuộc họp “2+2” đầu tiên dưới thời Thủ tướng Shigeru Ishiba và nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump.



Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Nakatani đã có bài phát biểu tại Đối thoại Shangri-La, trong đó ông kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực duy trì “trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.”



Đối thoại Shangri-La lần thứ 22 đã khai mạc tại Khách sạn Shangri-La ở Singapore vào ngày 30/5. Được coi là hội nghị thượng đỉnh an ninh hàng đầu châu Á, đây là diễn đàn để các bộ trưởng, quan chức quốc phòng các nước, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia an ninh thảo luận về những thách thức an ninh cấp bách nhất của khu vực, tham gia vào các cuộc đàm phán song phương quan trọng và cùng nhau đưa ra những cách tiếp cận mới./.

Đối thoại Shangri-La lần thứ 22 khai mạc tại Singapore Nội dung các phiên thảo luận toàn thể, phiên họp đặc biệt xoay quanh chủ đề như “Tham vọng mới của Mỹ cho an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương," “Đảm bảo sự ổn định trong một thế giới cạnh tranh."