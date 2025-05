Đối thoại Shangri-La lần thứ 22 khai mạc tại Singapore

Ngày 30/5, Đối thoại Shangri-La (SLD) lần thứ 22 đã khai mạc tại Khách sạn Shangri-La ở Singapore.

Đối thoại do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) tổ chức từ ngày 30/5 đến ngày 1/6, dự kiến đón hơn 550 đại biểu đến từ các cơ quan quốc phòng và an ninh của hơn 40 quốc gia trên toàn thế giới.

Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, dẫn đầu tham dự hội nghị.

Nội dung các phiên thảo luận toàn thể, phiên họp đặc biệt tại SLD năm nay xoay quanh các chủ đề như “Tham vọng mới của Mỹ cho an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương," “Đảm bảo sự ổn định trong một thế giới cạnh tranh," “Những thách thức phòng thủ an ninh mạng, dưới biển và ngoài không gian," “Hợp tác an ninh hàng hải ở châu Á-Thái Bình Dương," “Đối tác an ninh toàn cầu của Trung Quốc”…

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Singapore, Giáo sư Bilveer Singh - Phó trưởng Khoa Khoa học Chính trị-Đại học Quốc gia Singapore, đánh giá điểm mới tại SLD năm nay so với năm trước là sự trở lại của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chính sách an ninh của Mỹ. Chính sách này sẽ được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth công bố tại cuộc đối thoại.

Đại biểu Trung Quốc cũng sẽ có bài phát biểu quan trọng. Hai cường quốc này lâu nay vẫn nằm trong phạm trù cạnh tranh nước lớn, vốn là chủ đề trọng tâm mà Đối thoại Shangri-La duy trì nghiên cứu và thảo luận.

Giáo sư Bilveer nhấn mạnh: “Tại các cuộc đối thoại Shangri-La, có một số góc độ cần quan tâm. Ở phương diện toàn cầu, đó là cuộc chơi giữa các siêu cường. Ở tầm khu vực, đó có thể là Trung Đông, Nam Á hay Đông Nam Á. Năm nay, ở Đông Nam Á, tôi nghĩ 2 vấn đề chính vẫn là Biển Đông và Myanmar. Ngoài ra, sự kiện cũng có thể đề cập đến Ukraine hay Gaza, tuy chưa chắc chắn, nhưng xu hướng sẽ là hướng tới đối thoại chứ không phải chiến tranh."

Đáng chú ý, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ có bài phát biểu quan trọng mở đầu SLD năm nay.

Tiến sỹ Bastian Giegerich, Tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành IISS, cho biết: “Nhờ tầm nhìn và sự lãnh đạo của Tổng thống Macron, Pháp đã trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên áp dụng chiến lược cho Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Mối quan hệ của Pháp với khu vực này rất đa dạng, từ các lãnh thổ hải ngoại đến vai trò toàn cầu của nước này với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. IISS mong muốn Tổng thống Macron sẽ nêu rõ quan điểm và chiến lược của Pháp đối với những thách thức an ninh cấp bách của Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 22."

SLD được coi là hội nghị thượng đỉnh an ninh hàng đầu châu Á. Đây là diễn đàn để các bộ trưởng, quan chức quốc phòng các nước, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia an ninh thảo luận về những thách thức an ninh cấp bách nhất của khu vực, tham gia vào các cuộc đàm phán song phương quan trọng và cùng nhau đưa ra những cách tiếp cận mới./.

