Nghệ An vẫn còn gần 90 dự án vướng mắc kéo dài

Trước yêu cầu khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Nghệ An đang tập trung cao độ xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng và vướng mắc kéo dài nhằm phòng chống lãng phí, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Theo rà soát, tổng hợp, trên địa bàn tỉnh hiện có 87 dự án thuộc danh mục gặp khó khăn, vướng mắc kéo dài. Tính đến cuối tháng 5/2026, Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã báo cáo Tỉnh ủy Nghệ An xem xét, cho ý kiến xử lý đối với 19/87 dự án.

Trong số này, mới có 6 dự án được hoàn thành xử lý; còn 81 dự án chưa được giải quyết dứt điểm. Đáng chú ý, một số dự án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến, song việc triển khai trên thực tế vẫn chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra.

Nguyên nhân của tình trạng này là do công tác rà soát, phân loại dự án và xác định thẩm quyền xử lý ở một số thời điểm chưa kịp thời; trách nhiệm của một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa được làm rõ.

Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các ngành, các cấp có lúc chưa chặt chẽ; việc vận dụng các cơ chế, chính sách mới của Trung ương để tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng chưa được phát huy đầy đủ.

Để tạo chuyển biến thực chất, Ban Chỉ đạo xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, vướng mắc kéo dài đã phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan xây dựng lộ trình xử lý 81 dự án còn lại theo 3 đợt.

Cụ thể, Đợt 1 sẽ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến xử lý đối với 35 dự án, hoàn thành trước ngày 15/6/2026. Đợt 2 tiếp tục báo cáo đối với 21 dự án, hoàn thành trước ngày 30/7/2026. Đợt 3 xử lý 25 dự án còn lại, hoàn thành trước ngày 30/11/2026.

Quá trình xử lý được quán triệt thực hiện nghiêm theo phương châm "6 rõ:" rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền; đồng thời kiên quyết không hợp thức hóa sai phạm, không để phát sinh sai phạm mới.

Trước mắt, Nghệ An tập trung cao nhất để xử lý 35 dự án thuộc Đợt 1 nhằm bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, tạo chuyển biến tích cực và làm cơ sở để tiếp tục xử lý các nhóm dự án còn lại./.

Cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài Một nội dung đáng chú ý của Nghị định số 147/2026/NĐ-CP mà Chính phủ mới ban hành là hướng dẫn xử lý dự án đã được cấp giấy chứng nhận không đúng quy định.

​