Phú Thọ đồng bộ quy hoạch từ cấp tỉnh đến cơ sở, tạo sức bật phát triển KT-XH

Nhằm cụ thể hóa Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Phú Thọ đang triển khai lập quy hoạch và lên kế hoạch kinh phí hàng năm đối với các quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện hệ thống quy hoạch đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế-xã hội, thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng đô thị hóa trong giai đoạn mới.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, trong giai đoạn 2026-2028, tỉnh dự kiến triển khai 139 đồ án quy hoạch đô thị và nông thôn; trong đó, 29 đồ án thuộc trách nhiệm tổ chức lập của Ủy ban Nhân dân tỉnh và 110 đồ án thuộc trách nhiệm tổ chức lập của Ủy ban Nhân dân các xã, phường.

Đối với các đồ án thuộc trách nhiệm tổ chức lập của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong năm 2026 triển khai 14 đồ án và giai đoạn 2027-2028 triển khai thêm 15 đồ án. Nhiều đồ án quy hoạch có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển không gian đô thị và hạ tầng vùng như: Quy hoạch chung đô thị mới Việt Trì, Quy hoạch chung đô thị mới Vĩnh Yên, Quy hoạch chung đô thị mới Phú Thọ, Quy hoạch chung đô thị mới Thanh Thủy, Quy hoạch chung đô thị mới Phúc Yên, Quy hoạch chung đô thị mới Lương Sơn và Vĩnh Tường.

Đáng chú ý, tỉnh sẽ tập trung lập các quy hoạch phân khu phát triển đô thị theo mô hình giao thông công cộng gắn với tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng tại khu vực ga Phú Thọ và ga Hạ Hòa. Đây là hướng phát triển đô thị hiện đại, lấy giao thông công cộng làm hạt nhân, được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới, khai thác hiệu quả quỹ đất và thúc đẩy liên kết vùng.

Bên cạnh đó, nhiều đồ án quy hoạch phân khu gắn với phát triển du lịch, nghỉ dưỡng và sân golf cũng được đưa vào danh mục triển khai như khu vực hồ Đại Lải, Tam Nông, Liên Châu, Kim Bôi, Cao Phong, Tân Lạc, Lạc Sơn, Yên Thủy, hồ Hòa Bình và vùng phụ cận. Các dự án này hướng tới khai thác lợi thế cảnh quan thiên nhiên, phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp, góp phần đa dạng hóa cơ cấu kinh tế địa phương.

Đối với cấp cơ sở, Ủy ban Nhân dân các xã, phường được giao tổ chức lập 110 đồ án quy hoạch đô thị và nông thôn. Riêng năm 2026 sẽ triển khai 94 đồ án; trong đó có hàng loạt quy hoạch chung đô thị tại các địa bàn như Tam Đảo, Tam Dương, Cẩm Khê, Lập Thạch, Thanh Ba, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Yên Lập, Thanh Sơn, Đà Bắc, Mai Châu, Tân Lạc, Cao Phong và nhiều địa phương khác.

Cùng với đó là việc lập quy hoạch chung cho 72 xã trên địa bàn tỉnh nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý phục vụ xây dựng nông thôn mới, phát triển hạ tầng và quản lý không gian phát triển ở khu vực nông thôn. Đây là khối lượng công việc lớn, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa các sở, ngành và chính quyền cơ sở.

Trong giai đoạn 2027-2028, các địa phương tiếp tục triển khai 16 đồ án quy hoạch phân khu quy mô lớn liên quan đến các tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng, sân golf, nhà ở sinh thái và du lịch cộng đồng tại các địa bàn như Xuân Đài, Hiền Lương, Lạc Thủy, Thượng Cốc, Nật Sơn, Thanh Sơn, Cự Đồng, Tiên Lương, Đồng Lương và Đại Đình.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Việt Văn, việc triển khai đồng thời các quy hoạch đô thị, nông thôn, du lịch và hạ tầng giao thông sẽ tạo nền tảng quan trọng để tỉnh Phú Thọ định hình mạng lưới đô thị mới sau hợp nhất địa giới hành chính, bảo đảm sự phát triển cân bằng giữa các vùng động lực và khu vực nông thôn.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối tham mưu và tổ chức triển khai kế hoạch; có trách nhiệm lập nhiệm vụ quy hoạch đối với các đồ án thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh; đồng thời hướng dẫn, đôn đốc các địa phương tổ chức thực hiện các đồ án được giao.

Sở Tài chính chủ trì tham mưu bố trí nguồn vốn thực hiện, đồng thời nghiên cứu cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các xã, phường trong quá trình lập quy hoạch. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm cung cấp dữ liệu về hiện trạng sử dụng đất, tài nguyên, môi trường và bản đồ địa hình phục vụ công tác lập quy hoạch. Các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ trong quá trình lập, thẩm định và triển khai thực hiện.

Việc triển khai đồng bộ 139 đồ án quy hoạch đô thị và nông thôn được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng quan trọng để Phú Thọ phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, nâng cao chất lượng quản lý phát triển không gian, đẩy mạnh thu hút đầu tư và xây dựng hệ thống đô thị, nông thôn hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới./.

Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Không gian phát triển được tổ chức theo hướng “Ba hành lang-Một vành đai-Năm trục động lực,” gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Đất Tổ, nhất là Văn hóa Mường, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương.