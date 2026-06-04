Thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đợt 2 với Ban Thường vụ Thành ủy Huế

Ngày 4/6, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung chủ trì Hội nghị trực tuyến thông qua Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Huế.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá cao nỗ lực của Thành ủy đạt kết quả trong nhiều mặt như chủ động chỉ đạo việc xây dựng các phương án sắp xếp, tinh gọn bộ máy và bố trí nhân sự đảm bảo đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới; việc giải quyết thủ tục hành chính, tiếp nhận và xử lý hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp cơ bản được duy trì liên tục, không xảy ra tình trạng đình trệ kéo dài. Điểm nổi bật của thành phố là việc kết nối dữ liệu giữa Kho dữ liệu dùng chung, IOC Huế và Hue-S đã được triển khai chặt chẽ, đồng bộ.

Việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tăng trưởng kinh tế hai con số của địa phương đã đạt được một số kết quả quan trọng. Điển hình như tốc độ tăng trưởng GRDP quý 1/2026 của thành phố đạt trên 9%, xếp thứ 14/34 tỉnh, thành phố trên cả nước; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công vượt trung bình cả nước.

Vừa qua, thành phố đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thành phố Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, định hướng không gian phát triển rộng lớn của thành phố, tạo nền tảng pháp lý quan trọng để thu hút đầu tư.

Đồng chí Lê Hoài Trung kiến nghị Thành ủy Huế tập trung sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư, không có nhu cầu sử dụng, đang xuống cấp để tạo nguồn bổ sung đầu tư, sử dụng hiệu quả, đúng quy định, tránh lãng phí; gắn khoa học công nghệ với giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế; tranh thủ nguồn lực nước ngoài từ hợp tác quốc tế đồng thời tháo gỡ những “điểm nghẽn” mà các nhà đầu tư đang gặp phải.

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Tại hội nghị, Đoàn công tác đã thông qua Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Huế về tổ chức và hoạt động của các đơn vị, cơ quan, địa phương sau vận hành chính quyền địa phương hai cấp; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trong giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và các văn bản có liên quan; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Quy định số 366-QĐ/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.

Bên cạnh những ưu điểm đạt được, Dự thảo báo cáo đã chỉ ra các hạn chế của địa phương như năng lực chuyên môn và khả năng thích ứng với mô hình quản trị mới của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức (nhất là ở cấp xã cũ) còn hạn chế; chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp lớn, nhà đầu tư chiến lược tham gia đầu tư lĩnh vực du lịch, công nghệ; việc triển khai chuyển đổi số giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương chưa thật sự đồng đều; một số đơn vị cấp cơ sở còn thiếu nhân lực công nghệ thông tin chuyên sâu, chủ yếu kiêm nhiệm.

Đối với nội dung Dự thảo báo cáo, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 21 đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Huế tiếp tục làm rõ thêm và chỉ ra những nội dung ưu điểm mới đạt được so với báo cáo kiểm tra đợt 1; những hạn chế, tồn tại kéo dài chưa được khắc phục và các khuyến nghị chưa thực hiện được để sớm hoàn thiện báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư./.

Thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát Ban Thường vụ Thành ủy Huế Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung ghi nhận và đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng được triển khai nghiêm túc, bài bản, hiệu quả tại Huế.