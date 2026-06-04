Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII diễn ra từ 15-17/6

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ 15-17/6/2026. Đại hội có sự tham dự của 458 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước cùng 150 đại biểu khách mời. Thông tin được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam công bố tại họp báo diễn ra sáng 4/6.

Đại hội có chủ đề: Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ,” truyền thống “Trung thành-Đoàn kết-Gương mẫu-Đổi mới,” xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống chính trị-xã hội của cựu chiến binh, cựu quân nhân và nhân dân cả nước; đánh dấu bước phát triển mới trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho biết, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội xác định 8 chỉ tiêu, 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, tập trung vào 2 khâu đột phá là: xây dựng tổ chức Hội các cấp tinh-gọn-mạnh, đội ngũ cán bộ hội các cấp gương mẫu tiêu biểu; tích cực, chủ động, thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số.

Mục tiêu tổng quát giai đoạn 2026-2031 của các cấp Hội Cựu chiến binh đề ra tại dự thảo Báo cáo chính trị là: Tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống “Trung thành-Đoàn kết-Gương mẫu-Đổi mới”; xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đề ra. Hội tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; chủ động, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thực hiện hiệu quả các chương trình, phong trào phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu hợp pháp.

Hội tiếp tục phát huy vai trò trong giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của các cấp Hội; góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nhiệm kỳ 2020-2025, toàn Hội có hơn có 324.602 hội viên là đảng viên được bầu dự đại hội đảng các cấp; 129.771 hội viên được bầu vào cấp ủy các cấp; 63.682 cán bộ, hội viên được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, trong đó 50.553 người trúng cử, đạt tỷ lệ 79%.

Phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi tiếp tục được triển khai hiệu quả. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân người có công được triển khai sâu rộng với tổng nguồn lực huy động hơn 971 tỷ đồng. Hội cũng tích cực tham gia công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, phối hợp tìm kiếm được 20.725 hài cốt liệt sỹ, cung cấp hàng nghìn thông tin về nơi an táng liệt sỹ và phối hợp giám định ADN xác định danh tính 6.337 trường hợp.

Bên cạnh đó, Hội đã tích cực tham gia xây dựng pháp luật, triển khai tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh Cựu chiến binh, thực hiện tốt chế độ, chính sách, tư vấn trợ giúp pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, cựu chiến binh, cựu quân nhân; đồng thời phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ quan quân sự đẩy mạnh giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; tập trung xây dựng hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức./.

Cựu chiến binh Việt Nam góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Dự thảo đề ra hệ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu phát triển đất nước, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp để phát triển nhanh và bền vững đất nước, thể hiện khát vọng vươn mình của dân tộc trong kỷ nguyên mới.